「林家血案」搬上大銀幕！簡嫚書、楊小黎追兇拍到崩潰

電影《世紀血案》今（1）日舉行殺青記者會，演員簡嫚書、楊小黎、李千娜、寇世勳、夏騰宏出席分想拍攝心情。電影以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過女記者視角層層追查真相，在懸疑推理之中，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持。

簡嫚書飾演的女主角為記者，嘗試解開血案謎團。被問到片中是否有感情戲？她笑說只有和楊小黎之間的閨密情，「她挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼？」讓寇世勳在旁驚訝開玩笑說：「原來是這樣的片子，我今天才知道！」

簡嫚書自認很會背台詞，但此次台詞量大到第一次感覺太困難，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽。」還有一場戲拍了18次，明明整場戲大概只有三行，讓她直呼：「拍到崩潰！」

《世紀血案》簡嫚書飾演當年林家的鄰居，長大後執著於調查真相。（圖／費思兔文化娛樂提供）

楊小黎也說，因為導演徐琨華要求說話時不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌說話方式。楊小黎片中與簡嫚書一同追查真相，角色設定為懷孕八個月，她為此挺著假孕肚演出，相當不舒服，自曝不只肚子又硬又漲，「還要漲奶，塞了很多胸墊。」本身就是推理迷的她，此次參演讓她覺得有種福爾摩斯跟華生辦案的氛圍。

資深演員寇世勳飾演警備司令部和國安局的要角「汪將軍」，真正吸引他的是角色的人格與處世態度，「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」他事前閱讀大量相關文獻，看人物自傳、訪問錄，並重溫經典電影如《悲情城市》，從不同角度理解那個年代中每個人的處境。

李千娜片中飾演簡嫚書童年時期的媽媽，是一位雜貨店老闆娘，是個格外壓抑的角色，她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課，角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境。夏騰宏此次飾演血案主角林義雄，坦言「負擔很大！」必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻。

《世紀血案》寇世勳（右）飾演汪將軍，夏騰宏飾演林義雄。（圖／費思兔文化娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導