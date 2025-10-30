「根本沒人告訴我！」小島秀夫談《駭客任務》遊戲開發邀約
前 Konami 高層在最近採訪中透露過，《駭客任務》（The Matrix）電影導演華卓斯基姐妹是小島秀夫的忠實粉絲，26 年前曾親自拜訪 Konami 想請對方開發遊戲版，但是被當時的 Konami 執行長拒絕。然而，事件主角小島秀夫卻在社群媒體上表示，自己對此事毫不知情，驚訝的說：「過去這26年來，都沒有人跟我說」
小島秀夫在個人 X（推特）上發文中回憶，《駭客任務》當時尚未在日本上映，但小島秀夫已經在美國的電影院和試映會上觀看過。他與華卓斯基姐妹確實是彼此的粉絲，雙方見了 3 次面交並交換過電子郵件，但他在這 26 年來，從沒聽過任何關於遊戲合作的邀約。他表示自己當年沒有參與華卓斯基姐妹和 Konami 高層的會議，是在會議結束後才加入與她們聊天。
小島秀夫坦言，同一時間點他正在全力投入《潛龍諜影2》的開發，所以行程極為忙到確實沒有控，但也補充說：「如果當時有人告訴我這件事，或許還是有辦法讓合作成真」不難看出來他對錯過這機會感到有些可惜。
I was surprised to see on social media that the Wachowski sisters had “offered me a Matrix game project!” back in 1999. In all these 26 years, no one ever told me such a conversation had taken place. At the time, we were mutual fans and exchanged emails. The Matrix hadn’t been… pic.twitter.com/4P10P9eEfT
— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 29, 2025
