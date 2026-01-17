「格陵蘭不出售」 丹麥與格陵蘭同步遊行團結發聲

（中央社記者辜泳秝哥本哈根17日專電）美國總統川普近日對取得格陵蘭的發言不斷，造成格陵蘭人嚴重心理壓力，在丹麥的格陵蘭社群發起在各地同步舉行「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行。哥本哈根的遊行來了上千名民眾，隊伍集結在美國大使館前表達訴求：格陵蘭不出售、格陵蘭屬於格陵蘭人。

丹麥首都哥本哈根的遊行隊伍最後到美國大使館前集結，並大聲喊出他們的訴求：格陵蘭不出售。中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 115年1月17日

由格陵蘭（Greenland）社群發起的遊行今天中午在丹麥首都哥本哈根與阿胡斯（Aarhus）、阿爾堡（Aalborg）、奧登斯（Odense）以及格陵蘭首府努克（Nuuk）等地同步進行，盼將格陵蘭人的心聲傳達給美國與世界。

哥本哈根的遊行在市政廳廣場集結，儘管天氣寒冷、大霧瀰漫，還是來了幾千名支持格陵蘭主權的民眾，擠滿了整個廣場。參與遊行的民眾有男有女、各個年齡層都有，其中有丹麥人也有格陵蘭人，還包括一些外國人。

在丹麥的格陵蘭社群17日在哥本哈根等城市同步發起 「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行。中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 115年1月17日

身為遊行發起人之一的格陵蘭人克里斯登森（Sika Nuunu Kristensen）對中央社表示，她的父親與她去年就已因為川普覬覦格陵蘭而舉行3場遊行展現團結，今天的遊行是因川普持續加強對格陵蘭施壓而發起。

她表示，希望透過今天的遊行讓美國知道，格陵蘭人不想成為美國人。她說，認為可以用錢買下格陵蘭、讓格陵蘭人改變心意是非常貶低人的想法。她還認為，格陵蘭人目前擁有免費的教育和醫療服務，也擁有言論自由以及自己的語言，若成為美國人這些都不可能會繼續存在。

被問到北大西洋公約組織（NATO）各國為了格陵蘭的安全紛紛派軍到格陵蘭一事，克里斯登森回應，這是很難的問題，未來很難預測，目前這些軍隊是有必要的，但希望格陵蘭有朝一日可以回到過去的寧靜。

另一位發起人法蘭森（Anders Franssen）是丹麥人，他表示，這個遊行是為了展現跟格陵蘭站在一起的團結心與支持。他認為川普的方法不好，因為美國在格陵蘭已有軍事基地，且他談論格陵蘭人的方式也不對，買賣人口的時代已經過去了。法蘭森也指出，同為北約會員國，若互相攻擊會是很荒謬的事。

住在丹麥的格陵蘭人傑瑞森（Erik Hjerresen）告訴中央社，這是他第一次參與遊行，他想讓美國知道格陵蘭人是團結一致的民族，川普想買下格陵蘭是不可接受的，格陵蘭人愛好和平，他們是自由、快樂的人，他認為留在丹麥王國絕對是比加入美國更好的選擇。

格陵蘭生物學家達爾（Parnuna Egede Dahl）談到，大多數格陵蘭人不想成為美國的一部分，希望遊行可以讓川普放棄這個想法；現在是2026年，人不應該被當成貨物買賣。

格陵蘭生物學家達爾（Parnuna Egede Dahl）表示，大多數格陵蘭人不想成為美國的一部分，希望遊行可以讓川普放棄這個想法。 中央社記者辜泳秝哥本哈根攝 115年1月17日

她說，尤其在川普強行逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，沒有軍隊的格陵蘭更感脆弱，雙方應該是盟友關係，她不懂為什麼已有現成的共同防禦條約，川普還是這麼執著要拿下格陵蘭。

參與遊行的格陵蘭丹麥人克利斯提安森（Elisa Christiansen）表示，她對於要為了這種事上街遊行感到悲傷，格陵蘭人只是一般正常人，跟所有人一樣只想好好過正常生活；她不想當美國人，只想好好當自己。

她對於川普想買下格陵蘭感到憤怒，且不認為格陵蘭受到中國和俄羅斯威脅，她希望世界各國應該好好談，開心和諧、友善友愛地和平共處。

遊行隊伍最後到美國大使館前集結，並大聲喊出他們的訴求：格陵蘭不出售。（編輯：洪培英）1150118