「格鬥界許光漢」三浦孝太隔十個月再來台 被問戀情比噓：是祕密

三浦孝太相隔十個月再次來台。（圖／小娛樂）

日本格鬥選手三浦孝太今（5）日出席髮品記者會，繼一月在台舉辦見面會後，相隔十個月再次來台，讓他開心直呼：「好懷念台灣的熱情！」可惜後面還有其它行程，所以沒辦法多待。

三浦孝太的帥氣樣貌總是能引起關注，尤其神似台灣演員許光漢。被問到如何才能像他一樣成為「帥氣的王子」？他幽默回說：「首先你得先找到公主。」由於他日前跟女星黑木梅沙傳出緋聞，進一步詢問他是否已經找到公主？他幽默將食指放在嘴前作勢不能說，賣關子說：「是祕密。」

廣告 廣告

但三浦孝太透露特別喜歡長頭髮的女生，聊起理想型，他分享：「不一定要濃妝豔抹，我覺得一個人的魅力不僅僅是外表，更是從細節中散發出來的氣質。」當被問及第一次見到女生時會注意的部分，他笑說：「我會先注意頭髮和氣味，乾淨、柔順的髮絲會讓人印象深刻，如果還有淡淡的香氣，那就更加分了。」

三浦孝太特別喜歡長頭髮的女生。（圖／小娛樂）

先前染了一頭金髮，三浦孝太分享未來很想挑戰長髮造型，因為很少格鬥家留長髮，但現在礙於比賽沒辦法。聊到近期的生活與工作，他除了私下經常和朋友在家打遊戲，也嘗試走出格鬥場的框架，挑戰更多元的領域。日常生活中，他不僅積極訓練，還開始接觸演藝和時尚活動等新工作，「一開始有點緊張，但我很享受學習新事物的過程。」尤其每次看到粉絲對他微笑或舉起手機拍照時，總能讓他充滿動力。

隨著2025年即將結束，三浦孝太談起2026年規畫時，語氣充滿期待，「希望能在擂台上再創佳績，打出令大家驚豔的比賽，也想挑戰更多不同的工作。如果有機會，真的很希望能再次來台灣舉辦活動，和粉絲面對面交流，這是我最開心的事，也希望能將工作與娛樂結合，體驗美食與觀光，感受台灣獨特的魅力。」

三浦孝太遺憾只能快閃台灣。（圖／小娛樂）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導