「森恬CP」破局了？李子森被直擊「勾搭新對象」畫面曝光

記者林政平報導／李子森近幾年跟杜忻恬組成「森恬CP」走跳歌壇，兩人的默契互動深獲粉絲喜愛。近日他改搭同門師弟朱宇青推出搖滾單曲〈森之青〉，前奏中最具記憶點的笛聲，竟然是李子森親自吹奏，歌曲一出竟引發網友暴動，在留言處狂刷：「忻恬快出來管人啦！」

為了拍攝MV，李子森、朱宇青特地走出戶外，在近40度高溫下狂飆搖滾、汗如雨下，一旁的工作人員爆料：「汗不是噴水效果，是本人真的快融化了。」最搞笑的是，兩人甚至會互相幫對方確認角度、調整動作，從側拍看起來默契超好，超和諧的畫面不免讓人懷疑「是否有一腿」，相當有哏。

李子森、朱宇青最新搖滾單曲〈森之青〉已於各大串流平台上架，MV已於YouTube《李子森 Eason Lee 官方頻道》全面熱播中令人驚訝的是，〈森之青〉早在朱宇青的個人演唱會上就已經偷偷首唱，當時一曝光，現場粉絲立刻嗨翻，紛紛喊出「也太像動漫OP了吧！」、「這就是師兄弟的熱血友情番嗎！」。李子森在後台笑說，這首歌根本就是為兩人量身打造的「中二魂專屬神曲」。

