「死前必賞絕景」湯西川溫泉雪洞祭！從平家傳說、鹼性溫泉到近千座迷你雪洞打造的日本夜景遺產～
湯西川溫泉（湯西川温泉）位於栃木縣日光市的深山中，擁有超過800年的歷史，據說是平家人隱居的地點，當地以高品質鹼性溫泉著稱，是日本少數保留傳統風情的溫泉鄉。每年1月底~3月初湯西川溫泉都會舉辦「雪洞祭」（かまくら祭り，也稱為「雪屋祭」），數百個夜間燃燭火的迷你雪洞景色如夢似幻，彷彿出現在雪地上的點點星光，是日本「死前必訪絕景」之一！
【湯西川溫泉雪洞祭旅遊推薦】
＊湯西川溫泉
＊湯西川溫泉雪洞祭
＊特色鄉土料理
＊湯西川溫泉
圖片＝3
因為壇之浦之戰後到此定居的平家族人，讓湯西川溫泉有武士的秘密溫泉之稱。（Image Source : Getty Creative）
據說長年交戰的源家與平家，1185年在今日山口縣的壇之浦之戰決戰後，落敗的平家逃往各地，其中部分族人來到了被大自然環抱的湯西川。他們在此隱姓埋名低調過日，後來在河原上發現湧出的溫泉，讓這座隱藏於山谷間的小村莊成為一處溫泉秘境，今日許多遊客都是為平家文化和武士秘湯而來⋯⋯
圖片＝4
沿著溪谷而建的溫泉旅館有著獨特的露天浴池（Image Source : Getty Creative）
從東京出發前往湯西川溫泉，如果從東武淺野站搭乘急列車Revaty直達車，大約2.5小時的車程可以抵達湯西川溫泉站，從這裡再轉搭約20~30分鐘的日光交通巴士，就能來到湯西川溫泉。溫泉的溪谷沿岸星羅棋布著溫泉旅館，當地充滿野趣的露天浴池，讓人在泡湯的同時可以一邊欣賞自然美景～
圖片＝5
湯西川溫泉一年四季展現不同風情（Image Source : Getty Creative）
一年四季展現不同風情，春、秋兩季分別欣賞綠葉與紅葉，夏祭適合避暑，冬天則能賞雪。這裡以高品質的鹼性溫泉聞名，泉水透明柔和，有益於舒緩疲勞和保養肌膚，此外對神經痛、關節炎、腰痠肩痛、動脈硬化等也具有不錯的療效。湯西川溫泉開湯於1573年，如今走在溫泉街上，觸目所及盡是風格古樸的建築，讓人彷彿走進時空隧道⋯⋯
圖片＝6
靜謐的氣氛與傳統的建築讓溫泉鄉洋溢著懷舊氣息（Image Source : Getty Creative）
由於位於山中，這裡與外界沒有過多的接觸，因此依舊保留著昔日的面貌，是日本少數洋溢著懷舊氣息傳統溫泉鄉，以靜謐氛圍深深著吸引遊客。然而當地也有特別熱鬧的時候，夏天的「平家大祭」和冬天的「雪洞祭」成為兩大亮點。平家大祭在每年6月上旬舉行，打扮成平清盛和平重盛等歷史人物的遊行隊伍，猶如一幅華麗的時代卷軸般在眾人面前展開。
＊湯西川溫泉雪洞祭
圖片＝7
澤口河川敷在湯西川溫泉雪洞祭期間彷彿點綴著無數的星星（Image Source : Getty Creative）
至於每年1月中旬到3月上旬舉辦的雪洞祭，不只是湯西川溫泉最知名的活動，同時也是栃木縣最大的冬季活動，2026年將於1月30日~3月1日之間舉行。長達1個月的祭典期間，整個溫泉區出現數百座迷你雪洞，入夜後點燃燭火，彷彿出現在雪地上的星星，美不勝收的景色讓人彷彿置身夢境～
圖片＝8
溫泉街在雪洞祭期間入夜後迷人的景色（Image Source : Getty Creative）
這項祭典由湯西川溫泉旅館協會和商店區創辦於1994年，為了吸引遊客在2月淡季時到來，他們利用當地積雪的環境，引進東北的雪洞文化，創造出屬於自己的特色。從最初的巨型雪洞，到後來沿著溫泉小鎮的街道、河床設置迷你雪洞（ミニかまくら），每年都有越來越多的遊客慕名而來，並且被認定為「日本夜景遺產」！
圖片＝9
點上燭火的迷你雪洞很有童話的感覺（Image Source : Getty Creative）
如今雪洞祭總共在七個會場中舉行，其中「平家之里」（平家の里）是主要會場。這處露天博物館在壇之浦之戰800週年的1985年開放，占地1.3公頃的範圍內錯落著約10棟茅草屋，保存了平家的風俗、軼事與當地溫泉傳說，展現過去平家人在湯西川的生活面貌。為了重現時代氛圍，每天還會在屋內燒柴讓它繚繞著煙霧⋯⋯
圖片＝10
漫步於迷你雪洞之間，感覺更加浪漫。（Image Source : Getty Creative）
雪洞祭期間，平家之里展示著不同大小的雪洞，園區內同時設置了五顏六色的燈火，入夜後紛紛亮起，讓雪景變得更加夢幻。除了有迷你雪洞可以參觀，還有提供美食的大型雪洞，讓遊客可以大快朵頤一番。平家之里需要支付入場費，開放時間為9:00~21:00，迷你雪燈點燈時間則為17:40~21:00。
圖片＝11
澤口河川敷在2009年時獲選為「日本夜景遺產」（Image Source : Getty Creative）
不能錯過的會場還有「澤口河川敷」（沢口河川敷），近千座迷你雪洞沿著河畔整齊排列，白天或許為這樣壯觀的場景感到驚訝。入夜後點上蠟燭，搖曳的燈光如夢似幻，就像一道迤邐於地面的耀眼銀河，讓遊客不畏寒冷紛紛到此欣賞如此浪漫的景色，也難怪它會被選為「死前必訪絕景」之一！
圖片＝12
每個迷你雪洞都是村民親手打造的風景（Image Source : Getty Creative）
沿著被點點燭燈環繞的河畔散步，或是站在橋上俯瞰河岸的美景，都是欣賞這場燈火表演的好方法，不過澤口河川敷只在雪洞祭的週五至週日17:30~21:00之間點燈，平日來可是會撲空。另外想體驗超長雪滑梯的人，記得前往「湯西川水之鄉」（湯西川水の郷）的冰雪公園，除了各式各樣的雪上活動，門票還包含溫泉，玩完後可以泡泡湯暖身一下。
＊特色鄉土料理
圖片＝13
到湯西川溫泉別忘了品嚐圍爐裏料理（Image Source : Getty Creative）
來到湯西川溫泉當然也不能錯過當地的鄉土料理。當初逃到這裡的平家後人，將江河中的魚、山中的植物與野味，放在日式傳統地爐——「圍爐裏」(囲炉裏）中烤熟來吃。在當地的溫泉旅館中可以品嘗到「平家狩場燒」，套餐中準備了岩魚、松茸等各種食材，讓客人可以為坐在地爐旁享用。
圖片＝14
大雪洞除了參觀也提供獨特的用餐環境（Image Source : Getty Creative）
雪洞祭期間大受歡迎的用餐方式還有在雪洞中享用晚餐，除了平家之里，有些飯店也會搭建自己的雪屋，讓遊客可以在裡面烤肉或吃火鍋。雪洞中的烤爐或暖爐桌，讓人暫時忘了寒冷，不過雪洞非常搶手，記得得提早預約。值得一提的還有，對山珍野味有興趣的人，這裡一年四季都能吃到鹿肉，冬天還可以大啖熊肉火鍋！
文字／Iris PENG
