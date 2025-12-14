「民歌之父」楊弦過世享壽75歲 剛為民歌50年獻聲

被稱為「民歌之父」的楊弦傳出於13日過世，享壽75歲，中華音樂人交流協會理事長方面殷正洋已證實悲訊，楊弦遺孀目前正在他的後事，協會方面會再提供協助。

楊弦2021年因為缺血性中風，右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，經過治療雖恢復正常，但聲帶發音轉折沒有以前好，因此他不斷持續進行聲音訓練，今年初推出專輯《鄉.旅.詩.歌》，集結近30年的作品，多數歌曲創作於他旅居美國期間。除了收錄自己的詩詞，他也將余光中、瘂弦、席慕蓉等知名文人的作品譜寫成曲，同時舉辦音樂分享會，持續展現對音樂的熱愛。

今年二月楊弦參與中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十演唱會」，當時他在小巨蛋演唱〈江湖上〉，並帶領眾歌手合唱〈民歌手〉，11月也參加大巨蛋演出。沒想到如今辭世，只留下歌聲和創作繼續陪伴歌迷。