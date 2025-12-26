「水炸彈女神」權恩妃降臨高雄跨年！ 搶先曝光火辣造型

水炸彈女神再度來台！高雄市政府26日宣布，南韓女歌手權恩妃（KWON EUNBI）將首度在台灣跨年，且搶先預告將以一襲紅色新造型現身，讓粉絲感受滿滿新年氣氛。此外，「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間。

高雄市政府力邀全球爆紅的「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI登上「2026雄嗨趴」開唱。（圖／年代提供）

「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉！」她加碼透露特別打造一身紅色喜氣造型，為高雄的「RUBI」們注入滿滿能量。

在社群上擁有超高人氣的「水彈女王」，時常分享日常穿搭，也不吝展現健康身材。在飲食與身材管理上，她坦言因行程繁忙不固定，會透過重訓搭配有氧維持體態，飲食則以蛋白質攝取為主，而最大的保養秘訣就是「持之以恆」。

權恩妃KWON EUNBI透露特別準備紅色造型，希望粉絲能感受到濃濃的跨年期待感。（圖／年代提供）

權恩妃 KWON EUNBI也特別向粉絲致謝：「因為有你們，我才能在舞臺上更加閃耀。我會以更好的舞臺和音樂回報大家，祝大家在新的一年都能更幸福、健康！」對即將登上高雄跨年舞臺充滿期待。

今年跨年花火首度施放最大10吋的高空花火，在時代大道周邊抬頭就能輕鬆欣賞。推薦觀賞點包括：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。市府強調，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導