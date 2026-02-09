「沒有一個爸爸受得了」 黃暐瀚談 1974 同年雙胞胎遇害哽咽：請別消費林義雄家屬

「我很少在講台灣的政治人物時，會說我尊敬他，但我尊敬林義雄主席。」政治評論員黃暐瀚在個人直播中罕見感性表白。面對近期因電影翻拍爭議引發的社會動盪，黃暐瀚透過他記者生涯中近距離觀察到的林義雄，傳遞出一種超越立場的「人格者」精神。

▲政治評論員黃暐瀚（圖/風向台灣資料照片）

「沒有一個爸爸受得了」 黃暐瀚談同年受難者一度哽咽

在談到林宅血案中不幸遇難的雙胞胎亮均與亭均時，黃暐瀚情緒激動、一度哽咽失聲。他感性表示，「她們跟我同年（1974年生），想到跟我同年的人就這樣被殺害，真的沒有一個爸爸受得了，真的沒有辦法承受。」

他坦言，這幾天心情沉重到完全無法動筆寫文章，因為那種斷腸之痛是外人難以想像的。對於電影製作方未事先徵詢林義雄主席的意見便開拍，黃暐瀚說，「這真的是太不應該了！」他強調，雖然不苛責不了解歷史背景的演員，但若不能體會家屬有多痛，就不該輕率說出「這不是很嚴重」的話，因為那是對受難家屬最深的刺傷。

歷史不該被消費！黃暐瀚：林義雄比任何人都更具包容心

黃暐瀚回憶自己的記者生涯，多次近距離觀察林義雄主席。他提到，即便是在 2014 年林義雄絕食反核時，雖然兩人意見不同，但他對林義雄的「人格者」風範始終深感尊敬。

他特別提到 2000 年政黨輪替時，林義雄在權力巔峰時刻推辭高官，並要求支持者克制情緒、多包容國民黨，這種「樹林裡有兩條路，我選擇人煙稀少的一條」的胸懷，是台灣民主史上極其珍貴的一頁。

《My Bonnie》與「我愛台灣」：淬鍊心智的苦行旋律

黃暐瀚在直播中感性哼唱起蘇格蘭民謠《My Bonnie》，這是林家雙胞胎生前最愛的歌，至今仍是義光教會追思禮拜的必唱曲。他藉此提醒大眾，當事人承受的是社會難以想像的痛楚，在真相未明、未獲授權的狀況下拍片，是對家屬極大的二次傷害。

他也分享林義雄苦行時唱的歌，歌詞僅有「我愛臺灣」四個字。黃暐瀚感嘆，林義雄無論有無記者拍攝，都堅持信念走完台灣一整圈，那是一場淬鍊心智、無害他人的信念展現。

真相不能被磨滅！四大懸案是全台灣人的必修課

黃暐瀚語重心長地表示，台灣社會存在嚴重的歷史斷層，許多人對過往感到陌生。他呼籲大眾應主動去查、去了解真相：

1979 年 美麗島事件 ：追求民主卻被當成叛亂犯。

1980 年 林宅血案 ：228 當天發生的滅門慘案。

1981 年 陳文成事件 ：留美教授返台卻離奇死亡，黃暐瀚反問：「捐錢給雜誌社有什麼罪？」

1984 年 江南案：牽連情治系統的暗殺事件。

從《達摩祖師傳》悟出信念：不因別人的攻擊失去理智

面對近期遭受的網路酸言酸語，黃暐瀚坦言他從林義雄身上學到了「不失去理智」的平穩。他引用《達摩祖師傳》的精神指出，「盜賊也有可能變高僧」，只要堅定核心信念是希望台灣好，就不必害怕被攻擊。

他直言，現在台灣已沒有「文字獄」，這種自由是前人犧牲換來的。「如果覺得現在是獨裁，那可能真的沒看過什麼叫獨裁。」黃暐瀚強調，了解歷史是為了讓傷痕痊癒，而非為了傳遞仇恨，社會應對受難家屬抱持絕對的尊重與體諒。