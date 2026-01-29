「海水退潮才知道誰沒穿褲子！」黃偉哲談土方之亂：建商要拿良心出來

面對 2026 年初爆發的全國性「土方之亂」，台南市長黃偉哲在接受黃暐瀚專訪時火力全開，直指這場亂象是導正產業弊端的必要之惡。他形容新制就像「房間大燈打開」，讓原本「閉著眼說瞎話」的過程無所遁形。

「海水退潮才知道誰沒穿褲子」

黃偉哲指出，過去土方清運存在巨大灰色空間，業者從工地載運土方，理論上應送往土資場（B 點）進行分類，再運至棄置場（C 點）。然而，現實中許多業者「在 B 點蓋個章就走」，隨即在路邊隨便亂倒。他回憶過去高雄天坑等事件，多是因土方管理失當所致，「現在把情形糾正了，要求裝 GPS 不要再造假，有什麼不對？」

政策講一年，最後才裝？

針對部分業者抗議 GPS 審驗塞車導致工地停工，黃偉哲態度極為強硬。他指出國土署政策已宣導整整一年，「你為什麼集中在最後一個月才要裝？過去這一年就應該去裝了。」他直言不諱地表示，建商賣房子賺錢，製造的土方垃圾本來就該付費處理，「建商要拿出良心，不要反而怪起政府，我真的很難理解」。