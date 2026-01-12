「消失」才是長紅之道？李奧納多憂戲院變「爵士酒吧」 親揭影視圈生存法則

《一戰再戰》劇照

1. 李奧納多擔憂：電影院恐淪為小眾「爵士酒吧」？

2. 奧斯卡影帝親揭演藝長紅心法：沒作品，就消失！

3. 李奧納多新片《一戰再戰》被視為本屆奧斯卡熱門！

【文／千尋少女】奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日接受媒體專訪，罕見針對影視產業的劇烈變化發聲。他直言，隨著串流平台全面崛起，電影院正以閃電般的速度轉型，未來甚至可能淪為只屬於少數影迷的「爵士酒吧」。

在接受《泰晤士報》訪談時，李奧納多坦言自己對大銀幕觀影體驗的式微感到擔憂。他觀察到，最早從戲院消失的是紀錄片，如今連劇情片在戲院上映的時間也越來越短，多數觀眾寧願等待串流平台上架再觀看。

他擔憂，觀影文化正逐漸脫離主流，「整個產業正在以驚人的速度改變，我們正處於一個巨大的轉型期。問題是，人們還有走進戲院的『胃口』嗎？還是電影院終將變成一間間孤立存在的『爵士酒吧』？」也因此，他期盼業界能持續支持具有前瞻視野的導演，讓真正獨特的作品能在大銀幕上被看見。

(Photo by Michael Tran / AFP via Getty Images)

至於自己如何在好萊塢長紅超過30多年，李奧納多也在獲選《時代》雜誌「年度娛樂人物」時，親自揭露他的生存祕訣—「儘可能地消失。」他回憶，自19歲憑《鐵達尼號》嚐到爆紅滋味後，便深刻體認到「過度曝光」是演員職涯最大的殺手。他表示：「我的理念很簡單，除非你真的有話要說，或有作品須要被介紹，否則就不要出現。我始終認為，維持長久演藝生涯最好的方式，就是適時地遠離人們視線。」

《鐵達尼號》劇照

李奧納多也強調，演員的職涯是一場馬拉松，而非短跑，不該為了短期的高片酬或曝光率而過度消耗自己。事實上，他早年就曾拒絕高薪的商業片邀請，選擇演出能磨練演技的《戀戀情深》（What's Eating Gilbert Grape），不僅讓他首度入圍奧斯卡與金球獎最佳男配角，也為日後的演員道路奠定關鍵基礎。事實證明，這種對作品品質的長期累積策略，正是他至今仍穩站影壇巔峰的原因。

《戀戀情深》劇照

而他與名導保羅湯瑪斯安德森首度合作的新作《一戰再戰》（One Battle After Another），也在最新一屆的評論家選擇獎（Critics Choice Awards）中大放異彩，一舉拿下最佳影片、導演、改編劇本等多項大獎，被外界視為本屆奧斯卡的強力競逐者。

《一戰再戰》劇照

片中，李奧納多飾演一名帶著女兒隱居、深受偏執困擾的前革命分子。面對電影涉及激進政治、邊境爭議等敏感議題，他則顯得相當淡定：「我從未因政治考量而拒演參演。我認為這部作品並沒有特定的政治立場或意識形態，反而同時收到了來自左派與右派的回饋。無論如何，這就是一個渴望陪伴女兒的父親的故事。」

