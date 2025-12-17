「澳珠4天3夜」豪華畢旅團費2.5萬惹議 雲林幼兒園急宣布：海外遊取消

記者潘靚緯／雲林報導

幼兒園「澳珠4天3夜」豪華畢旅團費破2萬元惹議 ，雲林幼兒園宣布取消。(圖／翻攝畫面)

雲林一間幼兒園舉辦畢業旅行，規劃明年5月到澳門、珠海玩4天3夜，每人團費2萬5400元，家長收到通知單咋舌，消息曝光後也引起大批網友熱烈討論。今(17)日園方政策急轉直下，宣布取消畢旅，公告指出「因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後,決定取消本次規劃」。

幼兒園今(17)日下午發布公告，指出「

感謝家長們透過網路與各種管道給予園方寶貴的提醒與建議，讓我們能更周全地思考。針對115年國外親子旅遊，因相關討論出現多元意見，考量不同家庭的感受與整體和諧，園方審慎評估後,決定取消本次規劃。

」表示將持續以孩子的安全、學習與幸福為最重要的考量。

引發外界關注的「澳珠4天3夜」畢旅，預計在明年5月16日至19日舉辦，到澳門、珠海旅遊，成人團費定為25400元，3～11歲不佔床的孩子為23400元，嬰兒則為 6200元，費用內含領隊導遊小費以及園區往返機場的接駁交通。引發不少家長疑慮：「幼兒園小朋友去澳門？好不能理解小朋友在澳門是可以玩什麼」、「真的是瘋了！這麼小的孩子出國畢旅？國內就有很多景點可以去了呀」。

對外界質疑，陳姓園長解釋，原本園方安排明年7月到南投車埕，透過鐵道體驗為學前生活劃下句點。後來因教職員在參與機構考察後，考量該路線的穩定性與趣味性極適合親子共遊，才決定加碼提案「海外親子成長營」，只是提供給家長的額外選項，並非強制性活動，不少家長也展現高度興趣。如今因家長及輿論出現不同意見，引發爭議，園方也緊急宣布取消海外畢旅行程。

幼兒園公告指出，國外親子旅遊因出現多元意見，經審慎評估決定取消。(示意圖／資料照)

