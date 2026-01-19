「火雲邪神」梁小龍死因心臟衰竭 搶救六小時⋯家人徒弟心碎告別

香港演員梁小龍於14日逝世，享壽75歲，經紀人兼徒弟透露梁小龍在家人陪伴下離世，團隊遵照他的遺願保持低調，沒想到內部洩密，讓經紀人頗為氣憤。

面對梁小龍的死訊至18日才曝光，引起各界猜測死因，讓經紀人決定跳出來說明，兩人私下有聊過生死觀，「他說生死有命，他喜歡浪漫，如果有一天他不在了，希望大家覺得他到很遠的地方拍電影去了。」資深媒體人汪曼玲也透露，梁小龍14日凌晨兩時半因為胸痛不已，送醫時意識還清楚，早上六時多還吵著要出院，沒想到下午兩時多就過世。

今（19）日梁小龍的遺孀和徒弟也正式委託香港動作特技演員公會宣布梁小龍離世的消息，「我們尊敬的武術家愛國演員梁小龍先生，在2026年1月14日下午四時離世，因心衰竭搶救六小時後安然告別。」

而在梁小龍過世消息曝光後，其抖音帳號公開了他的告別信，上頭說道：「我到很遠很遠的地方拍電影去了。請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻（影片），我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著。愛一直在，記得我愛你們。」

梁小龍開設武術課程教導學生。（圖／翻攝自梁小龍微博）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導