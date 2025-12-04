「為愛呼吸」高風險圓夢！罕病重症病患推床出席台北小巨蛋初音未來演唱會

「為愛呼吸」高風險圓夢！重症病患推床出席台北小巨蛋初音未來演唱會（圖源： HATSUNE MIKU EXPO 2025 TAIPEI）

先前 11 月 26 日《初音未來2025台北演唱會》HATSUNE MIKU EXPO 2025 TAIPEI 於台北小巨蛋舉行，有位非常稀少的粉絲突破病痛終於圓夢參加，影片也感動粉絲希望他能康復。

社團法人為愛呼吸協會成功幫助年輕的先天性全身脂肪失養症重症病患，在他以筆選擇希望自己能夠拔管外，另一個更能延續自己展現生命的願望，他想去初音未來演唱會，那張他在病前搶到、卻一直不敢再碰的票，在那一瞬間，變成了他努力再撐一下的理由，一個與“拔管”並存的願望。

為了讓他能承受這段旅程，協會與醫療團隊一起反覆推演：移動、器材、電力、緊急處置、人員安排……每一個細節都像在替他排一條窄窄的、通往夢裡的路。直到燈光亮起的那一瞬間，他的眼睛微微發亮，像是說著：「我真的來了。」他只待了一小時。但那一小時，就是他重新選擇活著的證明。這不只是一場演唱會，而是他握緊生命、再一次往前走的理由。

這段內容在 Threads 獲得 7 萬愛心與近五千分享，除了感謝協會的幫助，粉絲也讚嘆初音能給予的生命能量，也有粉絲留言希望等他康復之後再一起去 VIP 區搶彩帶，展現出社群間的愛與正面力量。