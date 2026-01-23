「爸爸推我代表民進黨選！」陳瑩揭祕「父女不同黨」政壇秘辛 竟是為阿扁一個拜託？

2026年台東縣長選戰，民進黨提名立委陳瑩對決國民黨議長吳秀華，格外引人關注的是，陳瑩的父親陳建年曾擔任8年國民黨籍台東縣長，女兒卻選擇加入民進黨從政。陳瑩今（23）日接受黃暐瀚專訪時，首度詳細說明這段「父女不同黨」的政治淵源。

阿扁要拼國會過半 陳建年推女兒選立委

陳瑩透露，父親陳建年在1993至2001年擔任台東縣長時是國民黨籍，卸任後受阿扁總統賞識，以無黨籍身分入閣擔任原民會主委。當時陳水扁總統希望拼國會過半，拜託陳建年輔選一位民進黨籍立委，但陳建年找不到合適人選，最後決定推女兒出來。

「爸爸覺得女兒的特質，在那個時間點或許是最合適的，而且這個孩子丟到什麼環境都不會學壞。」陳瑩笑說，當時她正在美國攻讀音樂博士，對選舉完全不了解，「很單純覺得立委可以有更多服務大家的機會，可以幫到比較多人。」

劉櫂豪仍在跑攤 三腳督危機浮現

不過，這次縣長選戰，陳瑩可能面臨黨內分裂危機。她證實，雖然民進黨已正式提名她參選，但曾為民主進步黨籍、現為無黨籍前立委劉櫂豪仍在台東各地積極拜票，宣稱3月將統一宣布是否參選。

「我們碰到會很友善打招呼，還會握手。」陳瑩坦言，綠營選民對此「非常焦慮」，但她也透露另一派看法認為，劉櫂豪過去也拿到不少泛藍選票，他若參選反而可能分散「不滿吳家但投不下民進黨」的選票。

陳瑩透露，她上個月分別拜會蔡英文前總統和賴清德總統，兩位總統都談到劉櫂豪的問題，「這部分就交給大人們處理。」蔡英文和賴清德都交代她「要好好選、要拿下台東。」

對決吳秀華 強調「選人不選黨」

陳瑩的對手、國民黨提名的台東縣議會議長吳秀華，來自台東政治世家，其兄長吳俊立、嫂嫂鄺麗貞都曾擔任台東縣長。攤開台東縣長選舉史，過去30多年幾乎都是國民黨執政：陳建年8年、親民黨徐慶元4年、吳俊立和鄺麗貞夫妻檔、黃健庭8年、饒慶鈴8年，民進黨從未贏過縣長選舉。

不過立委選舉情況不同，民進黨劉櫂豪曾連任3屆立委，直到2024年因與賴坤成分裂，才讓國民黨黃建賓以34%得票率當選。關鍵在於台東約21萬人口中，有三分之一、約7萬多人是原住民，縣長選舉時原住民會投票，但立委選舉時他們會去投山地或平地原住民立委，因此民進黨在立委選舉較有勝算。

「台東很多時候真的是看人，黨派問題未必是絕對因素。」陳瑩強調，她具有原住民身分，加上20年來在全台原住民部落深耕，「這次打入原住民選票的支持，我會比過去任何候選人狀況都好。」

她也點出關鍵變數，「國民黨內部有很強大的『反吳勢力』，這股力量可能比原住民認同更關鍵。」陳瑩分析，過去選舉恩怨累積，加上個人行事風格，都可能影響國民黨整合。

音樂家從政 選前辦音樂會籌經費

身為音樂系出身的立委，陳瑩5歲開始學鋼琴，精通長笛、大提琴、吉他、大鍵琴等多項樂器，曾在美國攻讀音樂博士。「每次選舉前都要去賣藝籌競選經費。」她笑說，雖然從政後彈鋼琴比較生疏，但還是持續練習，希望今年能如期在台東辦音樂會。

從音樂家轉換到政治人物，陳瑩坦言，「政治人物身分算是習慣了，但政治的惡鬥環境一直都沒有很喜歡。不過能幫助、成就很多人這件事，我還是很享受、很有成就感。」

台東三好三壞：好人情好空氣好環境 交通醫療待改善

談到台東的優缺點，陳瑩提出「三好三壞」觀察。三好是：好人情（觀光客遇到問題，在地人會熱心幫忙，甚至可能幫你買單）、好空氣（連續9年空氣品質全台第一）、好環境（小孩可以隨時接觸大自然，她小時候老師會帶學生去捕蟬、看海星、觀星空）。

三壞則是交通不便和醫療不足。陳瑩提出，目前台北到台東搭火車要4個多小時，關鍵在於花東鐵路雙軌未完成，常需停車等待會車。「比較經濟實惠的做法是完成鐵路雙軌、調整班次和停靠站，就能縮短時間。」至於立法院長韓國瑜提出的環島高鐵，她認為「期程不知何年何月，對台東自然環境破壞也是問號。」

醫療方面，台東目前最好的醫療機構是馬偕醫院，但也只是地區醫院等級。陳瑩推動台東大學成立護理系，培養在地護理人員，也與立委莊瑞雄合作，推動在蘭嶼設置醫院。

她的特色政見是在台東打造「專業音樂基地」，整合台東眾多音樂人才，讓台東不只有觀光，還能成為音樂重鎮。

2026台東縣長選戰，陳瑩能否打破民進黨30多年未曾贏得縣長的紀錄，劉櫂豪是否參選形成三腳督，以及原住民選票和「反吳勢力」如何發酵，都將是觀察重點。