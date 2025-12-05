「牠們像哨兵守著」印度赤裸新生兒寒夜被遺棄 浪犬圍成圈護整晚！奇蹟活下來
超暖浪犬護衛隊！印度西孟加拉邦納迪亞縣近日出現一起離奇又溫暖的棄嬰事件。一名剛出生不久的男嬰深夜被丟在冰冷地面，身上沒有任何布料保暖，卻因一群流浪犬圍在旁守護，成功度過危險的一晚。當地居民清晨發現後立刻通報救援，目前警方正循線追查遺棄者，下落仍在調查中。
遭棄嬰兒如何被發現？
據《印度通訊社》報導，事件發生在納巴德維普鎮（Nabadwip）一處鐵路工人宿舍旁。居民凌晨外出時，驚見一名新生兒躺在廁所外的地面上，周遭圍著數隻流浪犬。
女居民蒙達爾（Sukla Mondal）表示，這些流浪犬看起來並未展現攻擊行為，反倒像是在保護嬰兒安全。
「還以為是哪家孩子病了，完全沒想到有嬰兒被丟在外面，那些狗就像站衛兵一樣圍著不動。」另一名居民帕爾（Subhash Pal）回憶，凌晨時聽到隱約的嬰兒哭聲，以為是哪戶人家孩子生病，沒想到竟是被丟棄的剛出生嬰兒。
流浪狗真的能救人嗎？ 醫院證實：新生兒無重大外傷
居民發現後立即將嬰兒送醫。院方檢查後表示，嬰兒身上無明顯外傷，頭部血跡應是出生時留下。醫師判斷，發現時間距離嬰兒出生並不久，否則在寒冷天氣下存活機率極低。
警方研判，棄嬰者可能住在附近，目前正與兒童福利單位合作安排後續安置，警方也已展開調查。
印度棄嬰事件頻傳？ 警方深入追查家屬來源
此事件再度引發當地對棄嬰問題的關注。警方表示，將調閱附近住戶資料與監視畫面，釐清嬰兒來源，也將由社福單位協助建立長期照護計畫。
