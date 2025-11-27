「瑞典處方」緩解壓力推薦——極光！阿比斯庫、基律納、尤卡斯耶爾維、耶利瓦勒四大極光勝地一次收～
日前，瑞典旅遊局推出了一項名為「瑞典處方」（The Swedish Prescription）的新宣傳計畫，主張透過當地的自然療法、文化體驗或社交活動，可以幫助人們改善壓力、減輕焦慮並重新找回生活節奏，讓它成為全球首例「可開處方旅遊國家」。遊客可以上官網下載處方單格式，和你的醫生討論合適的行程，或是按照處方內容自行設計專屬的瑞典處方。雖然不是真正的醫療行為，但是這些經科學佐證有助提升身心的瑞典旅遊體驗，能讓你從旅行中獲得更健康的能量。其中，「觀賞天空」可以緩解壓力，特別是地球上最壯觀的燈光秀——極光，有益情感釋放，長時間接觸自然光也能有助於調整晝夜節律，並且改善睡眠品質。瑞典是全世界欣賞極光的最佳地點之一，讓我們來看看瑞典旅遊局推薦你可以去哪些極光勝地「鬆」一下！
【瑞典最佳極光體驗推薦】
＊阿比斯庫 Abisko
＊基律納 Kiruna
＊尤卡斯耶爾維 Jukkasjärvi
＊耶利瓦勒 Gällivare
＊瑞典極光最佳欣賞季節與時間
極光是一種發生在具有磁場的行星上的電漿（plasma）現象，產生於太陽的帶電粒子與地球大氣中的原子相互碰撞，它最常出現在距離地磁北極約2,500公里範圍內的區域，其中特別是高緯度地區（南北緯度67度附近）。每年9月初，就能在瑞典基律納及其周邊地區率先看到極光，到了1月最寒冷的季節，占據瑞典將近1/4國土的拉普蘭地區，都能經常看見這種令人驚嘆的自然現象，而它通常延續到3月下旬，有時甚至持續到4月初才結束。
由於2025年正處於每11年一次的太陽週期高峰期尾聲，太陽釋放特別多帶電粒子，促使極光的頻率、亮度和強度都達到巔峰，也就是說今年能更頻繁、清晰地看到極光，因此這個冬天是欣賞極光的最佳時機，遊客可千萬別錯過！至於欣賞極光的最佳時間，通常是下午6點到隔日凌晨2點之間，最強烈的極光活動則活躍於晚上10～11點之間。
綠色、粉紅色、紫色⋯⋯五顏六色的光帶在空中翩翩起舞，極光的顏色變化取決於碰撞的氣體種類，低空氧氣經常呈現綠色、高空氧氣產生紅色，至於藍色和紫色的極光則與氮氣有關。它們畫過天空的奇幻色彩與絢麗姿態令人印象深刻，也因此以羅馬神話中的黎明與曙光女神「歐若拉」（Aurora）爲它命名。
對瑞典北部的原住民來說，極光代表逝者的靈魂，如果你對它揮手、吹口哨或唱歌，都是不敬的行為，會導致極光減弱甚至帶走你。維京人則認為極光是馳騁於空中的女武神Valkyries，這位北歐神話中的女性神祇引領英勇戰死沙場的戰士靈魂前往英靈殿（Valhǫll），準備在諸神黃昏（Ragnarök，北歐神話預言中的一連串句大劫難）中助奧丁一臂之力。
至於怎麼樣才能提高你看見極光的機率，瑞典旅遊局也提供了5個小秘訣：1. 選擇夜晚最長且最黑的月份（9月初到3月下旬），2. 前往北極圈以北（特別是基律納和阿比斯庫及其周邊）機率更高，3. 遠離城市和光害的鄉村地區，或前往視野開闊的偏遠地區，4. 注意天氣和太陽活動預報，晴朗無雲的天空至關重要，5. 參加由當地專家帶領的極光之旅。
＊阿比斯庫 Abisko
阿比斯庫是全世界公認的最佳極光觀賞地點之一，擁有「世界上最容易看到極光的小鎮」的稱號。屬於瑞典最北邊的北博滕省（Norrbottens län），距離挪威邊境不到40 公里的它，從斯德哥爾摩可以直接搭乘火車前往，不過相當耗時。此外，因為位於基律納以西約100公里，也可以搭飛機到基律納（Kiruna）後，再換火車或阿比斯庫旅遊站提供的接駁車往返。
相較於其他地點較不容易前往，阿比斯庫遊客也相對較少，讓它成為欣賞極光的私房景點。坐落於群山環繞的環境之間，這座城鎮很小，市中心就位於火車站旁，當地只有簡單住宿和一間超市。然而它優越的條件：即使周邊地區烏雲密閉的情況下，卻還是經常維持晴空萬里的天氣，讓阿比斯庫被譽為瑞典最可靠的極光觀賞地之一。
出現在北極圈以北195公里處的阿比斯庫國家公園（Abisko Nationalpark），就位於小鎮西方4公里處，國家公園內附設有多條步道，帶領遊客走進北極圈迷人的景色之中。阿比斯庫遊客服務站（Abisko Turiststation STF）也位於這裡，提供住宿、餐廳、三溫暖和紀念品店等設施，由於當地沒有光害，運氣好的人甚至只要打開服務站的窗戶就能看到極光！
至於國家公園內的最佳觀賞極光地點是托內湖（Torneträsk），從阿比庫斯遊客服務站步行大約30分鐘就能抵達。長70公里、寬11公里的它，起源於冰川遺跡，面積廣達332平方公里，因為非常空曠，可以將出現於雪地間的滿天星斗和漫天極光盡收眼底，景色如夢似幻～
你也可以前往阿比斯庫的至高點——極光天空站（Aurora Sky Station），位於900公尺高、Noulja山頂的它，只需要搭乘約20分鐘的纜車就能抵達。在那裡你可以從觀景塔眺望全景，現場提供導覽行程，也有專人指導你拍攝極光，另外也有極光相關展覽。不過因為許多遊客都到此欣賞極光美景，經常一票難求，記得提早預訂！
＊基律納 Kiruna
與阿比斯庫同樣屬於北博騰省，出現在北極圈以北145公里處的基律納，是瑞典最北邊的城市。「遠得要命」的它與挪威和芬蘭接壤，從斯德哥爾摩可以直接搭乘火車前往，全程大約需要12小時，沿途景色優美不必擔心無聊，你也可以以更省時的方式，搭乘90分鐘的飛機抵達。
這座城市最初建立於1899年，不過它在1948才年成為瑞典的一部分。曾經是全界最大的城市，基律納由於大部分土地其實都沒有開發，因此在1970年代的市政改革後重新劃分了土地（只有建成區才能視為城市），將近2,000平方公里的面積，讓它退居於澳洲的伊薩山（Mount Isa）之後，成為全世界第二大城市。
市中心興建於海拔530公尺高的山丘上，這處人口約22,000人、充滿活力的北極中心，四周環繞的廣闊的雪山和森林。西部幾乎綿延著斯堪地那維亞山脈，從市中心能清楚看見瑞典的最高山凱布納山（Kebnekaise）。北邊和東邊除了森林外甚至還有荒地，周圍地區人煙稀少，因為沒有光害的問題，讓基納律成為可以盡情欣賞星空與極光的絕佳地點！
抬頭仰望遼闊的夜空，閃閃發光的星星和飛舞於空中的極光，給人很童話的感覺。當地擁有許多種追尋極光的方式，開車、開雪車、搭乘狗拉雪撬或滑雪等，基律納的旅行社提供選擇多元的導覽行程，可以滿足各種族群的需求。如果懶得動，郊外的水療飯店——里潘營地（Camp Ripan），讓你可以泡在戶外游泳池中悠閒的欣賞極光。
＊尤卡斯耶爾維 Jukkasjärvi
在基律納以東大約15公里處，有一片坐落於托爾訥河（Torne River）畔的村莊，其中最知名的莫過於尤卡斯耶爾維。不只因為極光，也因為當地每年冬天都會全新打造的冰旅館，能讓所有人的極光之旅更加升級，成為不能錯過的體驗，也因此讓這座人口不過550人的小鎮，化身瑞典熱門旅遊目的地。
尤卡斯耶爾維的歷史回溯到17世紀，首批來自芬蘭的定居者，在這裡創立了北博騰省最古老的村莊之一。因為鄰近紹圖斯耶爾維湖（Sautusjärvi），讓它成為掌控漁業與貿易的重要地點，名稱源自於北薩米語的「集會之湖」（Čohkkirasjávri），因為過去這裡正是薩米人的市場所在，而後才改成了今日的名稱。
這裡還保留了不少早期建築遺跡，其中擁有獨立鐘樓的紅色教堂，是村內現存最古老的建築。原始結構出現於1607年，今日看到的教堂是1726年重建的結果，也是瑞典唯一保存完好的此類木造結構教堂。教堂內還收藏有出自瑞典知名畫家布羅・霍斯（Bror Hjorth）的祭壇畫，可說是另一大亮點。
然而當地最知名的景點，還是每年12~4月登場的冰旅館（ICEHOTEL），打從1989年首次出現至今，這座全世界第一家、同時也是最大的冰旅館，每年都會重建。利用托爾納河結冰的河水，採集巨大的冰塊並以手工雕刻、堆砌而成，30多年來已經成為瑞典吸引遊客前來參觀或下榻的一大地標。
每年都有許多才華洋溢的雕刻家為這座可愛的村莊展現獨一無二的創意，從床舖、桌椅到裝飾，全都由冰塊打造而成，無論是喝杯冰雕杯盛裝的飲料、坐在冰桌旁冰椅上享用斯堪地納維亞美食，或是睡在冰塊堆砌而成的冰床上，都考驗著你的耐寒指數！如此獨特的體驗，保證能讓你的極光之旅錦上添花，幫助你深入體驗瑞典北部風情～
＊耶利瓦勒 Gällivare
耶利瓦勒是瑞典第三大市鎮耶利瓦勒市鎮（Gällivare kommun）的行政中心，同樣隸屬北博騰省，位於北極圈以北大約100公里處。建立於17世紀的它，因為發現鐵礦而在1690年代開始成為居住點，當地是享譽百年的主要礦石產區，品質優良且儲藏量大的鐵礦，透過大西洋沿岸的港口輸出至全世界。
坐落內陸鐵路（Inlandsbanan）的北端，耶利瓦勒以這條鐵路串連起1,288公里外、位於南端的克里斯蒂娜港（Kristinehamn）。對遊客來說，這座出現在極圈內的小鎮，吸引他們目光的是絕佳的極光觀測條件，當地適合觀賞極光的地點包括Björnfällan Dundret旁的停車場、費曼路（Femmanvägen）旁的停車場，以及桑德維肯（Sandviken）等。
當地也是從事冬季活動的好去處，你可以穿上雪靴在皚皚白雪中漫步、駕駛雪地摩托車奔馳於冰封的湖面，或是搭乘狗拉雪撬在原始的雪林中展開一段難忘的旅程⋯⋯值得一個的還有，耶利瓦勒是一處滑雪勝地，每年11月開始當季就已進入滑雪季，讓許多越野滑雪世界盃國家隊的選手都慕名而來，在當地的馬庫斯・赫爾納（Marcus Hellners）主場進行訓練。
對於喜歡下坡滑雪的遊客來說，不妨前往位於近郊的敦德雷特（Dundret），這座度假村中總共有15條難度各異的滑雪道可供選擇，6條纜車路線讓你4分鐘就能登上823公尺高的山頂。從耶利瓦勒前往敦德雷特，也只有幾分鐘的車程。就算不滑雪，也很建議前往山頂欣賞極光，當然邊滑雪邊欣賞極光，又是另一種體驗，也難怪耶利瓦勒是極光之旅的理想起點～
文字／Iris PENG
