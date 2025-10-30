「畫太黑」也不行？台灣繪師俺正讀《寶可夢》二創遭歐美網友出征
近幾年受到政治正確影響，即便是動漫同人二創圈，也出現過不少因為繪師作品「角色皮膚不夠黑」的案例，一些歐美人士批評繪師刻意把黑皮膚角色漂白等。而最近，台灣知名繪師
俺正讀，因為《寶可夢傳說Z-A》的最新二創圖，角色「由紫
」卻被許多歐美網友批評：「太黑了」認為是亞洲人對黑人的刻板印象。
俺正讀老師在 10 月 27 日於 X（推特）上傳了一張
《寶可夢傳說Z-A》同人創作，以他擅長的黑白漫畫配網點風格，畫出春紫坐在曦白身上，後面站著的則是
由紫。
— 俺正讀（アジェンド） (@ireading62) October 27, 2025
但讓人沒想到的是，文章在短時間就獲得了超過 400 萬觀看，其中有部分歐美網友指出，遊戲中的
由紫膚色並沒有那麼黑，開始指責是許多亞洲人的刻板印象，只要是黑人都是全黑的膚色，因此批該創作是帶有種族主義的意思。甚至舉例多部日本黑白的漫畫中，還是有不同的膚色表達方式，直接全黑就太過分了。
另一派歐美網友則是反擊，開始抓出批評者的帳號，會轉發把日本動漫中白皮膚角色改成深色皮膚的作品並點讚，這次繪師只是深色皮膚改黑而已，認為根本是雙重標準。畢竟從繪師過去的作品來看，就只是
個人風格而已，因此後續也湧入許多支持者力挺俺正讀老師。
有趣的是，10 月 29 日時，
俺正讀老師上傳了最新創作，是《艾爾登法環》中小麥色皮膚皮膚的涅斐麗，對上《艾爾登法環 黑夜君臨》膚色非常黑的「隱士」。讓網友相當喜歡這種直接用創作，而非屈服的回應方式：「隱士確實就這魔黑，大家不該抱怨」、「像這樣享受各種膚色是最棒的。我完全支持！」
@ireading62 pic.twitter.com/VCh8iN71v9
— 俺正讀（アジェンド） (@ireading62) October 29, 2025
其他人也在看
為何《FF7 Rebirth》堅持用「黃色油漆」引導？總監直言：這是絕對必要的！
《FF7》（Final Fantasy 7）重製版第二部作品《FF7 Rebirth》推出時，就因為爬牆提示「黃色油漆」，引起玩家關於「破壞沉浸感」的討論。而最近，《FF7 Rebirth》總監濱口直樹在訪談中強調了「黃色油漆」的必要性。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞
以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作
由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
被爆當粿粿小王！王子再爆「代言黑歷史」 廠商忍7年怒嗆：沒職業道德
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，然而王子現在不只感情問題引關注，有廠商出面爆料，王子曾在接下代言短短3個月內，又接下同性質產品的業配，怒批王子「沒有職業道德」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《寶可夢傳說ZA》掀起「玩命攝影社」風潮！捕捉最危險的緊張時刻
《寶可夢傳說Z-A》推出後，雖然場景建模簡陋到被許多玩家吐槽，但更精緻的玩家角色模型、豐富的服裝飾品選擇、功能更多的拍照模式，卻吸引無數玩家曬出各種有趣的照片。而近日，社群中出現一個名為「#寶可夢ZA玩命攝影社」的標籤，要玩家在被寶可夢攻擊前的瞬間拍下照片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
玩家抽中遊戲「等了7年」終於收到寄送通知，原因曝光
你有中獎過嗎？等了多久才收到貨呢？一名玩家在網上分享，在等了 7 年之久後，他最近終於收到了官方的準備寄送通知，而這款遊戲就是《閃電十一人 英雄們的勝利之路》，讓網友笑說：「居然能保存中獎者資訊 7 年」！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
《動物森友會》超佛3.0免費大更新！Switch 2版1月同步登場，內容一次看
《集合啦！動物森友會》由任天堂宣布將推出 Switch 2 版，以及 3.0 大型免費更新，兩者都會在 1 月 15 日登場，Switch 2 版本支援滑鼠操作，以及麥克風的擴音器道具使用、Switch 2 特有視訊遊玩與最大 12 人登島互動等，3.0 大更新則將有夢之島、渡假飯店以及大型重置中心功能，以及從任天堂主機到樂高、《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》合作內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前
台北財政紀律出包? 警察宿舍爆惡意漲價20%
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導台北市的財政紀律出現漏洞了嗎？議員踢爆警察宿舍，竟遭委外的包租代管業者，惡意漲價20%，另外在北市府附近的一棟酒店式公寓，八年前跟北市府簽約，租金竟然只有市價的五分之一，讓業者每年大賺千萬，質疑根本圖利！民視 ・ 49 分鐘前
hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲
hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
接見菲律賓參議員 蕭美琴：台菲須以堅定態度應對可能的挑戰
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴今（31）日下午接見菲律賓參議員龐吉立南（Francis Pancratius “Kiko”Pangilinan）伉儷時指出，台菲夥伴關係近年顯著提升，在經貿、投資、觀光旅遊等領域的合作都取得進展。她並強調，作為鄰近國家，台灣社會樂於幫助國際友人，並盼持續深化與菲律賓的合作關係。 蕭美琴致詞時表示，儘管面對當前國內外諸多挑戰的複雜局勢，台灣社會仍一如既往地保持高度韌性。並指出，近年來台灣與菲律賓的夥伴關係顯著提升，在經貿合作、投資、觀光旅遊等領域都取得進展。作為鄰近國家，台灣與菲律賓彼此的發展與變化相互影響，必須以堅定務實的態度應對可能發生的挑戰，攜手合作尋求解方。 蕭美琴提到，除了維護航行自由、海上安全及保護海域外，台菲兩國也面對自然災害與颱風等挑戰，但共同面對難題正是鄰邦之間責任與友誼的體現，作為鄰近的夥伴，台灣社會樂於向國際友人伸出援手、提供協助。 此外，蕭美琴今上午接見美國智庫大西洋理事會「2025年跨大西洋高階訪問團」時表示，歡迎立陶宛前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）再次訪台，此行並率領大西洋理事會代表團前新頭殼 ・ 1 小時前
台股10月大漲2412點 3年多來首度月線連6紅
（中央社記者張建中台北31日電）台股今天下跌54.18點，收在28233.35點，本週上漲701.09點，週線連10紅，10月累計大漲2412.81點，為2021年5月以來首度月線連6紅。中央社 ・ 2 小時前
《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台中男放火燒桌上螞蟻！ 5間房全毀判拘役40日
台中一名59歲賴姓男子在租屋處因桌上有螞蟻，竟用打火機點燃衛生紙試圖燒螞蟻，卻不慎引發火災，導致租屋處五間房間全毀，包含公共走道、儲藏室及公共設施皆遭波及，損失慘重。事後，賴男坦承犯行，並與部分受害房客達成和解。台中地方法院依失火罪判處賴男拘役40日，得以易科罰金。中天新聞網 ・ 2 小時前
台中環保局官網不提廚餘！反要求基層設攤支援 江肇國：市府應優先防疫
即時中心／温芸萱報導台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，中央下令全台禁止使用廚餘養豬，但台中廚餘處理亂象持續延燒，外界批評「廚餘大峽谷」「廚餘湖」。民進黨市議員江肇國今（31）日在臉書痛批，市環保局官網完全不提廚餘防疫，甚至要求清潔隊在11月2日「市民野餐日」擺攤支援。江肇國強調，市府最應優先的「大型活動」，就是認真防疫，保護市民安全，而非花資源辦與疫情無關的宣導。民視 ・ 2 小時前
賺得多≠富有！ 3大陷阱讓高收入者淪「高薪月光族」
以往人們認為「收入高的人都資產豐厚」，但調查顯示卻不然。理財專家指出，高收入者可能因「缺乏支出管理」、「應酬過多」、「報復性消費」三大陷阱，淪為「高薪月光族」。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前
亞青運》林俊希電競快打旋風拿銀牌 笑說做夢都沒想到
2025年巴林亞洲青年運動會電子競技，林俊希在快打旋風男子1對1獲得銀牌，賽後他笑說，做夢都沒想到，真的很開心，「玩遊戲玩到代表國家，然後還為國家拿牌其實對我來說，算是很特別的體驗。」電競快打旋風男子1對1，林俊希和香港陳栢賢在決賽中對壘，比賽場地彷彿小型戲院，現場貴賓、台灣和香港的代表團成員等都為自由時報 ・ 1 小時前
十六坪的柔光生活，全室藝術塗料打造日系侘寂質感宅
在僅約16坪的室內空間裡，設計團隊為一對年輕新婚夫妻打造一處溫潤簡約、兼具日常機能與風格美感的小宅。透過細膩的格局調整與質材選配，不僅放大了小宅的尺度感，更巧妙地融入屋主生活經驗與風格偏好，實現了理想中的「簡單而有溫度」的日式居家風貌。 原本格局為標準小宅配置，玄關右側為封閉式廚房，冰箱與爐灶正對，在風水與動線上皆不理想。設計師藉由將廚房轉化為開放式餐廚區，改把冰箱移至玄關旁，並將電器櫃設於靠陽台位置，大幅優化使用動線與空間流動，而中島與餐桌合併設計，不僅整合功能，也讓視覺感受更為寬敞明亮。設計家 ・ 4 小時前
AirPods Pro 3開賣！官網驚喜上架 到貨時間曝光
Apple給的驚喜？蘋果在9月發表會上公告新品AirPods Pro 3，但未被列在首波販售名單，今（31）日有果粉驚喜發現，蘋果官網無預警出現販售頁面，售價7490元、下單後約需等待3到4週到貨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
《魔物獵人 崛起》賣得比新作《荒野》還好！過去3個月仍賣出25萬份
日本遊戲大廠 Capcom（卡普空）公開最新的財報，顯示公司營運狀況非常不錯，主要歸功於旗下多款遊戲的持續熱銷。其中，格鬥遊戲大作《快打旋風 6》上市以來穩定為公司帶來營收，包含 6 月推出的 Switch 2 版，全球銷量已經突破 500 萬份。雖然《魔物獵人》系列也大賣，但讓人意外的是，大賣的並非是最新作，而是前一款作品《魔物獵人 崛起》。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
YT「眾量級CROWD」逃漏稅 「家寧妹」想出國求解禁遭駁
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 喧騰一時的YouTuber情侶檔「Andy老師」王崇睿和「家寧」張家寧分手，衍生出「眾量級CROWD」群海公司遭檢舉逃漏稅案，新北地檢署偵查後，依業務侵占、背信與違反稅捐稽徵法等罪起訴張家寧母親，群海公司董座曾淑惠，張家寧的父親張國龍、妹妹張家芸也被依幫助逃漏稅起訴，新北地院裁定張家芸自4月21日起至同年12月20日...匯流新聞網 ・ 4 小時前