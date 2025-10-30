「畫太黑」也不行？台灣繪師俺正讀《寶可夢》二創遭歐美網友出征

近幾年受到政治正確影響，即便是動漫同人二創圈，也出現過不少因為繪師作品「角色皮膚不夠黑」的案例，一些歐美人士批評繪師刻意把黑皮膚角色漂白等。而最近，台灣知名繪師 俺正讀，因為《寶可夢傳說Z-A》的最新二創圖，角色「 由紫 」卻被許多歐美網友批評：「太黑了」認為是亞洲人對黑人的刻板印象。

膚色太黑也是問題？（圖源：寶可夢傳說Z-A）

俺正讀老師在 10 月 27 日於 X（推特）上傳了一張 《寶可夢傳說Z-A》同人創作，以他擅長的黑白漫畫配網點風格，畫出 春紫坐在曦白身上，後面站著的則是 由紫。

但讓人沒想到的是，文章在短時間就獲得了超過 400 萬觀看，其中有部分歐美網友指出，遊戲中的 由紫膚色並沒有那麼黑，開始指責是許多亞洲人的刻板印象，只要是黑人都是全黑的膚色，因此批該創作是帶有種族主義的意思。甚至舉例多部日本黑白的漫畫中，還是有不同的膚色表達方式，直接全黑就太過分了。

另一派歐美網友則是反擊，開始抓出批評者的帳號，會轉發把日本動漫中白皮膚角色改成深色皮膚的作品並點讚，這次繪師只是深色皮膚改黑而已，認為根本是雙重標準。畢竟從繪師過去的作品來看，就只是 個人風格而已，因此後續也湧入許多支持者力挺俺正讀老師。