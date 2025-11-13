「真無線藍牙耳機」怎麼選？4大趨勢一次搞懂 輕鬆找到你的命定耳機
隨著科技的日新月異，真無線藍牙耳機(TWS)已經從高端配件演變成日常必需品，無論是通勤、運動還是工作，一副好耳機能為生活品質帶來顯著提升，現今真無線藍牙耳機市場百家爭鳴，面對琳瑯滿目的選擇，到底該如何下手？別擔心，本文將帶你深入了解TWS耳機的選購重點，讓你輕鬆找到最適合自己的耳機！（圖文：費司特）
什麼是TWS耳機？入門概念秒懂
真無線藍牙耳機的TWS是「True Wireless Stereo（真無線立體聲）」的縮寫，相比傳統的有線耳機或單邊無線耳機，TWS耳機最大特色就是左右兩支完全獨立，無需任何連接線即可運作，透過藍牙技術，TWS耳機能夠同時與手機、平板或電腦配對，提供不受束縛的聆聽體驗。
TWS耳機通常附帶一個充電盒，除了方便收納外，充電盒本身也是大容量電池，能為耳機進行多次充電。簡單來說，你只需將耳機放入盒中，待電量補充完畢後就能繼續享受音樂，這種設計不僅提升了便利性，也讓使用者無須為電線所困，根據 Counterpoint Research 與 Statista 公開資料，2025年全球TWS耳機市場用戶突破4億，足以說明其在現代生活中的重要地位。
選購要點1：藍牙連線品質 藍牙5.4優先選擇
在選購TWS耳機時，藍牙版本往往被忽視，但它卻直接影響連線穩定性、功耗與延遲表現，2025年市場上的頂級機型已普及藍牙5.4(Bluetooth 5.4)，相較於前一代藍牙5.3，新版本在相同的傳輸速率(48Mbps)與有效距離(240公尺)基礎上，進一步優化了功耗管理與抗干擾能力。
藍牙5.4最實質的進展在於連線的適應性更強。在人口密集區域或辦公室等複雜無線環境中，藍牙5.4能更有效地規避頻率干擾，確保音樂播放不中斷。此外，搭載最新藍牙晶片的耳機在關閉主動降噪功能時，續航時間還能延長15%左右。對於重度使用者而言，這個提升看似微小卻相當實在、多出幾小時的電力能讓你多聽幾場會議或整天通勤無憂。選購時，別只看品牌，優先確認耳機搭載的藍牙版本是否為5.3以上，藍牙5.4則為2025年的黃金標準。
選購要點 2：音質編碼 aptX Lossless與LDAC的音樂革命
過往人們認為藍牙傳輸必然損失音質，但新興的高音質編碼技術正在推翻這個假設，LDAC編碼首次在真無線耳機上大規模應用，最高能支援990kbps的傳輸碼率，足以無損傳輸CD品質的音樂(16-bit/44.1kHz)，LDAC的優勢在於相容性較廣，許多中高階Android手機內建支援，用戶無需額外設定就能享受高音質。
更進一步的是aptX Lossless，這是2025年音質領域的新寵，aptX Lossless突破性地達到1.2Mbps的傳輸碼率，幾乎不對音樂進行破壞性壓縮，已相當接近CD無損的1.4Mbps標準。雖然aptX Lossless目前僅在搭載高通旗艦晶片(Snapdragon 8 Gen系列)的手機上才能完整發揮，但如果你是Sony Xperia旗艦機使用者或音樂發燒友，這項技術絕對值得投資。
選購建議：如果你主要聽串流音樂(Spotify、Apple Music)，LDAC已能滿足需求；若你常聆聽無損音樂檔案，則可優先選擇支援aptX Lossless的機型搭配相容手機。
選購要點3：智慧降噪功能 ANC技術再進化
噪音是現代生活的常客，無論是通勤地鐵、辦公室冷氣聲還是飛機引擎聲，ANC(主動降噪)技術已成為許多使用者的首選條件，現今ANC已經不再是簡單的「消除噪音」，而是演化成智慧自適應降噪。ANC的原理是透過麥克風蒐集外界噪音，再用電子電路產生相反的聲波來進行抵銷，市面上的頂級降噪耳機已能達到-50dB的深度降噪，換言之，即使處於狂風呼嘯的戶外或引擎轟鳴的飛機上，你仍能清晰享受音樂而無需調高音量。
更智慧的部分在於，2025年的降噪耳機開始導入AI技術，能根據環境複雜度自動調整降噪強度，避免不必要的電力消耗；同時內建的環境音模式，能讓你快速切換至「通透模式」，無需摘下耳機就能聽清周遭聲音，安全性與便利性兼具。如果你經常在噪音環境下工作或通勤，選擇搭載優質ANC晶片的品牌(如Sony、Bose、Apple)更能提升體驗。
選購要點 4：續航時間「單次＋充電盒」總續航
在評估續航時，許多人只看「單次續航時間」，卻忽視了「搭配充電盒的總續航」，真無線耳機續航表現已大幅提升，頂級機型單次使用能達8小時，搭配充電盒總續航甚至超過30小時。
對一般使用者而言，單次6～8小時的續航已相當充裕，畢竟根據使用習慣調查，大多數人單次使用耳機約1～3小時，且使用完後通常會放回充電盒，真正的考驗來自於重度使用者，如遠程飛行、長途出遊或需要全天候配戴的職業人士。
選購的實用建議是：如果你是輕度使用者(日常通勤、偶爾運動)，單次5小時、總續航18小時已足夠；若是重度使用者(每日8小時以上)，可優先考慮單次續航達8小時以上的機型。實際上，藍牙版本越新、降噪晶片效率越高，續航表現往往越出色。此外，留意充電盒是否支援無線充電，進一步提升日常便利度。
真無線耳機選購已不再只看單一規格，而是需要綜合考量藍牙版本、音質編碼、降噪能力與續航表現，不同族群的需求也各不相同，音樂發燒友應重視編碼與音質；通勤族重點是降噪與續航；商務人士則需強大的通話降噪與App功能。
最後強烈建議入手前先務必試戴，因為耳型適配度往往比規格更影響滿意度，同時透過專業評測與社群評價作為參考，避免被廠商數字迷惑，相信你也能找到最適合你的真無線耳機！
其他人也在看
iOS 26.2 12月登場！8大新功能搶先曝光
【記者趙筱文／台北報導】Apple釋出iOS 26.2首個開發者測試版，並確認將於12月正式推送給所有用戶。雖然官方尚未公布確切日期，但新版系統已提前曝光8項亮點功能，從鎖定畫面、健康監測到AirPods翻譯體驗全面升級。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
全支付盜刷事件炸鍋 金管會限7日內說明
全支付遭到詐騙集團盜用，金管會要求在11/17前提報完整說明(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 5 小時前
iPhone20突破！傳蘋果自研LOFIC影像感測器
[NOWnews今日新聞]蘋果每年照慣例都會推出一款新手機，而就在iPhone誕生20週年，估算2028年時，蘋果傳出將上市紀念版手機，並計劃搭載自主研發的LOFIC技術，將大幅改變iPhone的攝影...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘋果新 Air 延後上市 第一代銷售不如預期 組裝廠訂單恐落空
外媒報導，受第一代iPhone Air超薄手機今年9月上市後銷售不如預期影響，蘋果已延後原訂明年秋天與下一代iPhone...聯合新聞網 ・ 1 天前
太子集團案 中國控美國以國家級駭客盜陳志比特幣
（中央社台北12日電）美國此前沒收柬埔寨詐騙集團中國首腦陳志約12萬枚比特幣，約值4605億元。中國國家計算機病毒應急處理中心發文，指控美國政府或早在2020年透過駭客技術手段「竊取」陳志持的比特幣，是典型的「國家級黑客組織操盤的『黑吃黑』事件」。中央社 ・ 19 小時前
iPhone Air 銷量不佳，大幅減產同時後繼型號無限期推遲？
iPhone Air 銷量不佳已經幾乎是公開的秘密，官方在財報會議上避而不談，現在更是傳出了後繼機型都被無限期推遲的消息。Yahoo Tech ・ 1 天前
台捐80億歐元換蕭美琴演講？ IPAC執行長闢謠｜#鏡新聞
副總統蕭美琴日前進入歐洲議會，在IPAC年會演講，這是台灣的外交創舉！但網路上卻隨即出現謠言，譏笑說台灣傻傻捐助80億歐元換取蕭美琴演講，不過就是買個門票，這有什麼好得意的。對此，IPAC創辦人暨執行長裴倫德，接受台灣網路媒體沃草專訪時，也特別闢謠，直說80億歐元的說法太好笑，你以為歐洲議會是你想進來就能進來的嗎？他還表示這次攻擊IPAC的假訊息，如果不是源自於中國，他會感到震驚。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前
iPhone 17換機要買哪些配件？內行人教：這四類產品必須有！精選迪士尼、短尾矮袋鼠人氣聯名款｜揪愛Mei推好物
今年蘋果iPhone 17升級太有感，「揪愛Mei」身邊就有不少舊iPhone用戶換機，也有不少安卓陣營入坑，換新手機之後最讓人糾結的就是「要買哪一款手機殼、螢幕保護貼、充電器、掛繩」，身為購物界省錢獵人的「揪愛Mei」，這次直接把給家人、朋友的購買清單和挑選原則整理成一份iPhone 17換機後配件懶人包，讓你一試成主顧，包滿意。Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
銷售低迷 傳蘋果新一代iPhone Air 2026上市無望
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天援引知情人士的消息報導，由於銷售表現不如預期，蘋果公司（Apple）將不會如原先計畫在2026年秋季推出新一代iPhone Air。中央社 ・ 1 天前
Sony 新推 27 吋 PlayStation 顯示器：QHD 解析度、240Hz 可變更新率、PS5 手把充電掛鉤
在早些時候的 State of Play Japan 活動中，Sony 帶來了一款 PlayStation 原廠顯示器，它採用了 27 吋 QHD 面板，更新率最高可達 240Hz 並且自帶一個可隱藏式的 PS5 手把充電掛鉤。Yahoo Tech ・ 20 小時前
小鵬汽車機器人IRON亮相 走台步似真人 小鵬股價趁勢攀新高 中國企業有樣學樣 緊追電動車巨頭特斯拉步伐 馬斯克手握Neuralink 腦機介面深度進階發展｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國電動車品牌小鵬汽車，在11月初，公開亮相全新系列的IRON人形機器人，其中一個具有女性外型的機器人，從後台現身時，因為行走步伐近似真人，被網友質疑，其實是找真人假扮的，小鵬執行長還特別拍攝影片闢謠，證明裡面是貨真價實的機器人。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
三星 Galaxy S26+ 渲染圖浮出水面，設計小有改動
時間來到年尾，關於三星新一代 Galaxy 旗艦系列的爆料就變得愈發頻繁了起來。今日 Android Headlines 放出了據稱是 Galaxy S26+ 的 CAD 渲染圖，從中可以看到它只是在 S25+ 的基礎上做了一些微調。Yahoo Tech ・ 1 天前
外媒：iPhone 18 前鏡頭升級 2400 萬畫素，摺疊 iPhone 採用螢幕下鏡頭
蘋果即將在 2026 年升級前相機鏡頭，外媒《MacRumors》引述摩根大通（JP Morgan）最新研究報告，新一代 iPhone 18 系列有望搭載 2,三嘻行動哇 ・ 1 天前
realme 15 Pro 開箱~ 7000mAh大電池+旁路充電，AI 圖像精靈這樣玩，realme 15 實測
現在智慧手機+ AI 能幫你變化出好多新功能，這次realme 15 系列也不例外，新增的 AI 圖像精靈還挺有趣，下個指令就能幫你的照片完成天馬行空的想像，這麥兜小米 ・ 21 小時前
第一代 iPhone Air 今年才亮相, 會不會成為「空前絕後的一代」？
【APPLEFANS 蘋果迷報導】蘋果在 2025 年推出第一代 iPhone Air，主打「超薄、超輕」設計，機身厚度僅 5.6mm，搭配 6.5 吋大螢幕，讓喜愛纖薄手感的蘋果迷 ・ 1 天前
三星即日起為Galaxy Watch系列睡眠呼吸中止檢測功能
繼 Apple Watch 系列智慧錶在台釋出睡眠呼吸中止檢測功能，三星電子也宣布Samsung Health Monitor應用程式的睡眠呼吸中止檢測功能已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署核准，即日起正式於台灣上線。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
2026 蘋果超低價入門款 MacBook 傳聞總整理，規格、售價、上市時間一次看！
先前多家外媒報導，蘋果有望在 2026 年推出一款低價款 MacBook，售價可能會比 999 美元、新台幣 32,900 元的 MacBook Air 更便宜三嘻行動哇 ・ 1 天前
歐盟擬採取強硬手段 將強迫會員國逐步移除華為和中興通訊設備
《日本時報》11月11日報導，知情人士透露，歐盟執委會正在探索各種方法，迫使歐盟信傳媒 ・ 1 天前
網路詐騙通報查詢網3.0上線 強化公私協力防詐
記者郭曉蓓／臺北報導 因應詐騙手法不斷翻新，數發部今（12）日舉行《網路詐騙通報查詢網3.0全新改版》記者會，正式宣布第三代打詐平臺上線；數發部長林宜敬表示，青年日報 ・ 1 天前
澳洲情報局長：中國駭客滲透 恐重創通訊網
澳洲安全情報局長伯吉斯週三警告，受中國政府指揮的駭客組織正滲透澳洲關鍵基礎設施，若升級為破壞行動，恐重創經濟與民生。他強調這些威脅「並非假設情境」。美國聯邦調查局此前也曾指出，已在至少80國發現中國駭客行動。德國之聲 ・ 20 小時前