冬季致命警訊 醫：逾5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症 猝死風險高
冷氣團一波波，「冬天是猝死高峰期」，醫師提醒，超過5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症，造成夜間缺氧，心臟負荷將達極限，只吃降血壓藥，治標不治本，可能在睡夢中發生憾事。
阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）最常見的特徵就是「鼾聲如雷」，睡覺打呼不只是吵，更是冬季致命警訊，隨著大陸冷氣團再度南下，溫度驟降，萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳近日透過新聞稿指出，長期打呼會造成睡眠中反覆缺氧，會迫使血管收縮、血壓飆升，埋下心血管疾病的未爆彈。
陳伯岳表示，睡眠呼吸中止症患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態。這種缺氧壓力會強制啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。因為長期下來血管壁受損硬化，所以大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。
陳伯岳說，尤其正值冬季氣溫下降，本就容易使血管收縮，再加上阻塞性睡眠呼吸中止症造成夜間缺氧，心臟負荷將達到極限。據臨床經驗，超過5成高血壓患者合併睡眠呼吸中止症，若只吃降血壓藥、不治療阻塞性睡眠呼吸中止症，隨時可能在深夜發生憾事。
除了心血管危機，睡眠呼吸中止症更是減肥殺手。陳伯岳解釋，呼吸中止導致無法進入深層睡眠，造成瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食慾大增，且特別渴望高熱量、高糖食物。
陳伯岳指出，當睡眠呼吸中止症患者變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，更會直接壓縮呼吸道；腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力，形成「越胖越打呼、越打呼越胖」的惡性循環。控制體重並使用正壓呼吸器對睡眠呼吸中止症有明顯效益，睡眠呼吸中止並非完全不可逆。
開業睡眠技師主任陳奕潔呼籲，民眾可利用國際通用量表自我評估，包含打呼聲大到可以從關閉的門外聽到、白天經常覺得疲勞、被枕邊人發現睡眠中呼吸停止或嗆到、患有高血壓、身體質量指數（BMI）大於35、年紀超過50歲、頸圍較粗、性別為男性等。
陳奕潔說，若民眾在上述8項自我評估指標裡，符合3項以上，即為睡眠呼吸中止症的高風險族群。若發現自己或枕邊人有高風險特徵，切勿輕忽，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，其中居家睡眠檢測可在熟悉的家中完成睡眠呼吸中止症專業評估。
其他人也在看
13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」 元凶竟是爸爸害的
綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 15則留言
怕膽固醇飆高「不用急著挖蛋黃」！ 醫曝正確吃法破迷思：每週吃12顆蛋也沒差
早餐桌上的荷包蛋，總讓許多擔心膽固醇與血糖的人陷入抉擇：到底該不該把蛋黃挖掉？長久以來，蛋黃被許多人視為心血管健康的頭號敵人，但復健科醫師王思恒引述一項大型科學研究指出，這個擔憂其實是過慮了，研究發現連糖尿病患者每週吃超過12顆蛋，膽固醇與血糖也未惡化。姊妹淘 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台留學生涉施暴！「飯店內推倒10多歲女網友」稱要自保 日本警方依法逮捕
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導日本北海道札幌傳出一名32歲台灣籍留學生施暴事件，當地警方證實，已依「暴行罪」現行犯身分將他逮捕，原因是他涉嫌毆打一...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 19則留言
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4則留言
無照加重罰新制首日 開賓士上路栽在大溪警方手上
無照駕駛加重裁罰新制昨（31）日上路，桃園市大溪警分局南雅派出所巡佐詹振昇騎機車於大溪區復興路一帶執行交通稽查，攔查駕駛自小客車的66歲戴姓男子，發現駕照2018年4月就因酒駕吊銷，涉嫌無照駕駛，當場告發、車輛移置保管並扣繳牌照，這也是新制上路後，大溪警方開出的首件告發單。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 29則留言
血糖數值漂亮也沒用！腸胃5症狀=糖尿病警訊 醫：神經已受損
血糖過高的前兆有跡可循。胃腸肝膽科醫師卓韋儒提到，許多糖尿病患者血糖數值漂亮，卻經常出現胃脹、想吐、拉肚子，其實是自律神經受傷的信號，而腸胃是最常「提早出問題」的地方之一，對此分享「糖尿病腸胃5大隱形警訊」，包括胃輕癱、便秘。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3則留言
國3南下台中段深夜三車事故 一死一昏迷一輕傷
國道3號南下165公里外埔路段1月31日深夜發生3車車禍，造成一名55歲女駕駛現場無生命跡象，送醫不治，另有兩人受傷送醫，其中一人昏迷。國道警方獲報到場排除事故現場，後續釐清車禍肇事原因。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 16則留言
11度低溫凍3天北部濕答答 週三轉晴週末又變天
降雨方面，吳德榮指出，今日中部以北及東半部地區有局部短暫降雨，明日中部以北雨勢趨緩，東半部仍有局部短暫雨的情形。此外，今、明兩天海拔3000公尺以上的高山地區，仍有出現飄雪的機率。預估週二起，降雨將由西向東陸續停歇，天氣逐漸好轉。今日各地氣溫預測如下：北部11...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 10則留言
一堆女生都在穿！醫警告「這種襪」恐壓壞血管 腿麻、私密處也發炎
28歲的王小姐為參加公司尾牙活動，特地穿上加厚款的光腿神褲搭配短裙，想展現纖細的腿部線條。從下午穿到晚上，起初只覺得腿部有些緊繃，沒想到晚餐時開始感到雙腿出現明顯痠麻，後來因為疼痛漸劇而就醫。檢查後發現，原來是過緊的褲襪長時間壓迫靜脈和皮神經所致，而號稱「光腿神器」的膚色保暖褲襪在市場上大受歡迎，但小心過度緊身的設計可能帶來健康隱憂。 過緊衣物壓迫 影響身體循環 台安醫院心臟血管外科廖冠豪醫師指出，冬季穿著衣物應該鬆緊適度。當腰部或大腿周圍的衣物過於緊繃時，會直接壓迫腿部靜脈和皮神經，影響靜脈正常回流及造成神經壓迫刺激。人體的動脈循環系統負責將氧氣和營養運送到全身組織; 而靜脈系統負責回收代謝廢物，以及回收周邊組織間多餘的體液。過緊的衣物會阻礙腿部靜脈系統的正常回收運作，使得體液容易累積在腿部，導致腿部出現酸脹、麻木等不適症狀。若是更嚴重還可能引發皮膚搔癢、過敏反應，甚至因局部長期潮濕悶熱，利於細菌滋生，而造成私密部位發炎。長期穿著緊身衣物的人，也可能因肢體末梢血液循環不良而出現四肢冰冷，影響整體健康狀態。 選擇合適己身 保暖防寒衣物 廖冠豪醫師建議，選購保暖褲襪時應該優先考慮舒適度而常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 6則留言
大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，消息曝光引發民眾恐慌，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 35則留言
台男留學生疑「施暴10多歲櫻花妹」 在日本遭逮捕
台男留學生疑「施暴10多歲櫻花妹」 在日本遭逮捕EBC東森新聞 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
嘉南羊乳發聲明「挺行銷公司」 全網看傻：把羊編努力歸零
台灣40年老品牌「嘉南羊乳」官方小編「羊編」在社群平台Threads上「海巡」留言爆紅，但日前卻爆出由行銷公司代操引發爭議。對此，「羊編」隨即道歉並澄清發文及留言都是親自執行，許多人被羊編真誠的致歉所感動。不料，31日嘉南羊乳總公司發布正式聲明，力挺合作夥伴「開啟行銷」及「美樂蒂小姐」，強調創意確實出自該團隊，並揚言對抹黑者提告，全網看傻，直呼：「這什麼公關災難」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
國3深夜死亡追撞！小客車翻覆撞護欄「車變廢鐵」 1死1重傷
國道3號台中大甲北上路段昨（1/31）深夜11時許發生重大死亡車禍，一輛廂型車追撞前方自小客車，造成小客車失控翻覆，撞上中央護欄嚴重變形，車裡的55歲女駕駛無辜喪命，副駕駛的乘客頭部重創搶救中，而肇事的廂型車駕駛是否疲勞駕駛正調查中。太報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
華許將掌Fed 金銀創46年最大跌幅
美國總統川普提名聯準會前官員華許出任下一屆聯準會主席，消息一出引發上周五（一月卅日）的資本市場劇烈反應，包括美元指數走強...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 15則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 73則留言
才剛辦「兆元宴」 黃仁勳愛店「磚窯」餐廳火災竄濃煙
台北市松山區知名「磚窯古早味懷舊餐廳」1日清晨發生火災。輝達（Nvidia）創辦人暨執行長黃仁勳，昨晚（1月31日）才剛在此舉辦「兆元宴」，宴請台灣核心供應鏈夥伴，豈料，凌晨3時許，餐廳廚房火災，地下室不斷竄出濃煙。太報 ・ 4 小時前 ・ 56則留言
強烈北極冷氣團南下 美國南方多州遭暴風雪襲擊探零下9℃
寒流襲擊美國大片地區已造成逾百人喪生，如今冰雪天氣擴大至以前罕見零下低溫的地區。美國南方多州1月31日遭遇一場威力強大的暴風雪襲擊。當地周末氣溫預計將驟降至攝氏零下9度。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 7則留言
台北光復南路大樓惡火！情侶嗆暈浴室雙亡 兒外出逃過死劫
台北市大安區光復南路一棟大樓昨天（1月31日）晚間8時許發生火警，消防局獲報出動大批警消趕赴搶救，抵達時，10樓已竄出火舌及濃煙，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於30分鐘左右撲滅，但警消發現邱姓男子及許姓女子情侶檔疑逃生不及嗆暈倒臥浴室，且已經沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救仍不治，起火原因尚待調查。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
村長好心「掏錢慰問」竟遭控幫議員賄選！男子喪母誣告求財…下場曝光
屏東李姓男子4年前因母親過世，村長好心在補助款尚未撥下之前，先給予3000元慰問；未料，李男為了獲得「賄選檢舉獎金」竟謊報，這筆錢涉嫌買票的費用，害村長遭送辦。賄選案確定無罪後，李男因觸犯誣告罪遭送辦，這時他才坦承犯行，並跟村長以3萬元達成和解，法院依法判緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須向公庫支付10萬元，並提供40小時義務勞務，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6則留言
唐綺陽示警2026大轉折！「山雨欲來」撼動命運 未來3年決定走向
唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」發表分析指出，當下世界似乎已被一股「管你的、不演了」的情緒籠罩，而這種勢頭也正呼應即將到來的星象變動。她形容，這並非小幅震盪，而是一種如「山雨欲來」的巨大改變，預示一段長達兩到三年的深層轉折期，會帶來連串難以預想的局面。她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5則留言