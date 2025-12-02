「私約二嫂、兄弟互毆」遭聯盟停賽！高國豪道歉了：非我故意挑釁



TPBL新竹攻城獅球星高國豪近日遭爆「私約二嫂」，去年底甚至與兩名兄長爆發肢體衝突，雙方互控傷害，法院將於本月10日作出判決。高國豪今（2日）遭聯盟祭出停賽處分，他稍早在IG限動發聲，對於造成社會負面觀感感到抱歉，但強調當天並非他故意挑釁、引起紛爭，接下來一切交給司法。

高國豪私約二嫂、與兄長當街互毆風波近日引發熱議，攻城獅球團今宣布高國豪將自主停賽並暫停參與球隊活動，TPBL聯盟也根據《賽務規章》第五章「行為規範與懲處」之第一條第三點，對高國豪祭出停賽處分，直至此次事件司法程序有宣判結果為止，聯盟收到判決結果後，將召開紀律委員會，議決最終懲處結果。

對此，高國豪稍早透過IG限動回應，關於昨日新聞報導内容，造成社會負面觀感，感到很抱歉，但他強調當天並非自己故意挑釁、主動發起紛爭，接下來一切交由司法，尊重司法。

高國豪表示，在此想向每一位球迷與大眾致上最誠摯的歉意，「對不起，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，我深感懊悔並願意承擔責任。」他強調，未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處，都會全數接受，也會尊重司法程序與判決，「這次事件讓我深刻反省，我會努力改善自己」。

