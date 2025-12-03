「綠執政十年弊案連連」 盧秀燕喊：第四次政黨輪替
政黨執政太久 防腐機制會變差 也離民意愈來愈遠
台中市長盧秀燕接受聯合報專訪首度談到2028大選，她說，台灣已歷經三次的政黨輪替，民進黨兩次執政十年以來弊案連連，一個政黨執政太久，不僅防腐機制會變差，也離民意愈來愈遠，「如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、人民應該是好事」。
過去被視為藍營挑戰2028的盧秀燕，總以專心市政為由避談，但在歷經大罷免與眼見兩岸關係日趨緊張之際，盧秀燕接受本報專訪時，首度暢談國家大政，不僅直言執政黨如今在國安、兩岸上的諸多問題，更重話批民進黨政府背離民意，喊話第四次政黨輪替。
談國家大政 綠執政「我覺得夠了」
盧秀燕說，台灣已歷經過三次政黨輪替，顯示民主制度穩定、健全，她對國家的民主化有信心；她也非常相信民主制度的競爭，有競爭國家才會進步，有競爭才會防腐。
從前總統蔡英文到現任賴清德總統，民進黨再次政黨輪替後已執政十年，盧秀燕直言，「我覺得夠了」，因為一個政黨太過長久執政，本身進步性小、防腐性差，可以看出，民進黨各種問題跑出來，離民意遠了。
盧秀燕以大罷免為例指出，眾人皆說不可，包括民進黨內、基層都說不可為，更不要說其他政黨和外界輿論，都認為剛選舉完讓大家好好做事，「執政黨距離民意很遠，才會在政治上重大判斷失誤」，甚至連民進黨內的民調都失誤，導致罷免全部失敗，完全不在民調或預估內。
「因為長久執政，不僅離民意愈來愈遠，各種弊案會跑出來。」盧秀燕說，包括光電弊案，治安問題，南部有城市被開了十多槍，到現在還只是「可能會逮到歹徒」。很多公職人員鬧緋聞交女朋友，影響國安，甚至總統府、外交部內有匪諜，而且還不是少數，這是非常嚴重的事。
此外，盧秀燕說，民進黨這幾年大量酬庸人事，包括先前曾傳出的台肥董事長人選等；綠營覺得穩穩掌握政權與司法，因此防腐機制變差了，弊案跑出來了。
談政黨輪替 對藍綠都「不是壞事」
盧秀燕直言，過去大家給民進黨機會，希望透過民進黨執政，建立政黨輪替，現在政黨已輪替三次，中華民國的制度相當穩定；到2026年，民進黨連續執政十年了，民眾應該重新思考。她認為，如果2028年政黨再次輪替，對民進黨也不是壞事。
盧秀燕說，國民黨經歷二次政黨輪替，檢討做不好的地方，擺脫陋習，更加勇敢謙卑，在沒有任何資源甚至被打壓下，從民主制度中學習、成長、精進；二次政黨輪替對國民黨不是壞事，同樣，如果有第四次政黨輪替，對民進黨也不是壞事，對中華民國、對人民應該是好事。
更多udn報導
2026年補假不補班？ 上班族最痛苦的一天沒了
何時用漱口水？ 牙醫揭錯誤習慣：時機不對等於白做
一票男優真的太臭 辣妹系AV女優崩潰：請清潔
《藍色水玲瓏》男星淡出演藝圈 民眾直擊遊覽車帶貨
其他人也在看
美商務部長談與台關稅協議：台灣將訓練美國勞工
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）台美關稅協議談判已進入最後階段。美國商務部長盧特尼克今天被問到，協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體時表示，談判仍在進行中，他不願多說，但強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」中央社 ・ 6 小時前 ・ 274
台南七股「粉紅魚塭」爆紅「光合菌」改善水質和土壤
南部中心／鄭博暉 台南報導台南七股一處養殖文蛤的魚塭，呈現一片粉紅色，超級夢幻，特別景象吸引民眾目光，這其實是業者為了改善水質和土壤，加入光合菌，也意外為魚塭增添夢幻氣息。民視 ・ 2 小時前 ・ 23
請辭發言人獲准 戴瑋姍笑喊「解封了」：盼蘇巧慧當選新北市長
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導新北市議員戴瑋姍、卓冠廷請辭民進黨發言人獲准，身兼黨主席的總統賴清德今（3）日宣布由綠委李坤城回任黨發言人。對此，戴瑋姍表示，在兩年多的任期內，她與卓冠廷都在黨中央積極宣傳各項政策與政績，請辭發言人後就算是「解封了」，可以全台進行輔選，希望民進黨2026可以打下好成績，綠委蘇巧慧順利當選新北市長。民視 ・ 12 小時前 ・ 13
錄取台大研究所「室友偷改放棄申請」！校方出手增額錄取 升級報到系統
南投一名陳姓學生指控，今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，卻遭不明人士冒名修改報到狀態，將「報到成功」竄改為「放棄報到」。警方循線揪出「凶手」是陳姓學生同校室友，對此，台大允許陳姓學生以外加名額於114學年入學。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 109
南韓電子入境卡將台灣列為中國 外交部︰與事實不符 籲韓方盡速更正
外交部近期接獲民眾反映指南韓電子入境卡將台灣錯誤列示為「CHINA（TAIWAN）」，數度向南韓政府嚴正關切並交涉，迄仍未正面回應；南韓是台灣旅客最常前往的國家之一，但電子入境卡現行標示與事實不符，使台灣旅客在入境程序遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感，呼籲韓方盡速更正對台灣的標示。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前 ・ 677
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
馬航MH370失蹤逾10年 馬來西亞宣布重啟搜索
（中央社吉隆坡3日綜合外電報導）馬來西亞交通部今天表示，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH370班機在失蹤超過10年後，相關搜尋工作將於12月底恢復。中央社 ・ 18 小時前 ・ 58
400公尺救不回命...退休校長殞落玉山後四峰 玉管處揭4大保命關鍵
玉山後四峰再傳憾事。62歲郭姓退休校長落隊失聯4天後，於12月1日上午被登山客發現倒臥圓峰山屋下方樹叢，已明顯死亡。同行...聯合新聞網 ・ 19 小時前 ・ 80
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 68
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 18 小時前 ・ 734
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 16
香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光
香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 43
盧秀燕挺國防預算增加 「但不能窮國窮民」
賴清德總統以守護民主台灣為名，宣布未來八年要投入一點二五兆國防特別預算引發熱議，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，贊成適度提高國防預算，但同時要量力而為、有效建置，更要防貪腐弊端，她支持立法委員嚴格把關，政府若企圖逃避國會監督，才啟人疑竇。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 42
教師瘋投資…搭上母積蓄還抵押敦南房產 2個月2500萬被詐乾
台北市一名現職教師因為誤信假投資詐騙陷阱，不但將自己與媽媽的家中積蓄、黃金、美元全數投入，還向親戚借錢，更將台北市敦化南...聯合新聞網 ・ 15 小時前 ・ 413
黨主席重要的是輔選 盧秀燕：不要低估鄭麗文
國民黨新主席鄭麗文與盧秀燕間的關係成各方關注議題，盧秀燕接受本報專訪時指出，黨主席很重要的工作是擬定輔選策略，帶領黨打贏選戰。她說，鄭麗文能在這次「非常激烈」的黨主席選舉中脫穎而出，「不要低估她」。聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 26
UBA》狗狗亂入！義守不受影響仍擊敗高師 謝玉娟澄清不是她的狗
今天大專籃球聯賽大專公開男一級預賽第2階段，意外出現狗狗亂入的畫面。還啃起高雄師大蔣杰紘的腳踝跟鞋子緯來體育台 ・ 13 小時前 ・ 8
同樣表達強烈參戰意願！旅美好手林昱珉「語帶保留」回應是否接到經典賽徵召
體育中心／黃崇超報導世界棒球經典賽將於明年3月登場，台灣隊將飛往日本東京出戰包含有大谷翔平坐鎮的日本隊等各國列強，隨著台灣旅外棒球好手在休賽季紛紛回國，過去曾代表台灣出戰12強奪冠功臣之一的林昱珉今天（3日）出席活動被問到是否有接到台灣隊經典賽徵詢，「玉米」雖然並沒有正面回應，但強調「自己非常有意願參賽」。FTV Sports ・ 13 小時前 ・ 12
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 16
完成「空席演唱會」被稱假消息 濱崎步以「一句話」霸氣發聲了
中日關係惡化後，被譽為「平成三大歌姬」的日本天后濱崎步，成最大苦主，原定日前於上海舉行演唱會遭陸方取消，但她仍堅持完成足以載入歷史的「空席演唱會」，事後卻被誤導成「彩排畫面」非真唱。對此，濱崎步昨（3日）在社群媒體發文宣傳歌謠祭時，寫下一句話，似乎在霸氣宣示。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 17
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 39