「羽絨衣洗完結塊」他頭痛 內行人教恢復方法：很正常

氣溫驟降，許多民眾會穿羽絨衣出門，不過羽絨衣如何清洗，對許多人來說都是一大挑戰，有網友也分享，把羽絨服丟進洗衣機之後，竟遇到結塊的狀況，釣出一票內行人幫忙解答。

羽絨衣是許多民眾冬天必備的禦寒衣物，但不少民眾對於羽絨衣如何清洗一知半解，有網友也在論壇Threads發文，表示將羽絨服丟進洗衣機清洗之後，竟遇到結塊的狀況，讓原PO十分苦惱。

貼文一出，不少內行人分享「用烘衣機烘乾會蓬鬆，晾乾，即便乾了它只會呈現這樣，一坨」、「我在洗衣工廠工作，羽絨外套水洗完之後要先晾乾，之後再收下來用低溫（很重要）烘20～30分鐘羽絨就會開了」、「這題我會！前幾個禮拜才洗了一堆羽絨，也跟你一樣，後來拿去外面自助洗的烘乾機，低溫烘乾30～40分鐘，就膨回來了」、「可以拿去烘乾，這樣羽絨就會鬆開～」、「洗完直接烘乾就沒事」

「記得乾了用衣架拍乾，把羽絨拍鬆開」、「別怕，大概都乾了後用衣架狂拍就可以！拍鬆就開了！」、「本來就會這樣很正常，曬的時候不定時去拍一拍就慢慢回復了，全乾要再放平拍一拍，會很蓬喔（我都是洗衣機洗）」、「沒事！如果不用烘乾機烘乾，曬到半乾後，用雙手把羽絨拍開，此時羽絨就會澎起來囉！再繼續曬乾即可」、「太陽曬乾後會澎起來，為了更蓬鬆可以拿衣架拍打或用手抖動讓羽絨更蓬鬆」、「曬好乾了，要用衣架拍散衣服裡的羽絨」、「正常喔，之後要把羽絨拍開來才會蓬鬆」。

撰稿：吳怡萱



