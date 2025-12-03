「老公只願租車、租房」她無奈：永遠都是別人的 過來人給建議

買車、買房是許多民眾的人生清單之一，有網友分享，自己和另一半都有工作，自己認為買房、買車心裡會比較踏實，但老公卻只願意租房、租車，讓原PO十分不解，忍不住好奇其他網友的經驗談。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露自己和另一半都有工作，自己月薪4萬，老公月薪8萬，雖然認為買房、買車心裡會比較踏實，否則租到老永遠都是別人的，但老公卻只願意租房、租車，讓原PO十分沮喪，「真的覺得老公很怕擔責任，買房、買車我都願意一起分擔，而他卻不願意。我只是要一間二手房屋、一台全新國產汽車約60萬左右，難道有這麼難嗎？」也忍不住好奇其他網友的經驗談。

不少網友給建議「用車頻率少的話真的沒必要買車，租車划算又不用養車」、「車子如果少用的話，租真的比較划算」、「買房比較踏實，買車開銷大又折舊很大，車很快就不值錢」、「建議買房，車子就看情況」、「要看你住的地方有沒有捷運、生活圈等」、「租房、租車也不錯啊，有現金很好，租房隨時可換點，租車不用煩惱停車位」

「我的想法跟妳一樣，買個自己的房子，和一台70幾萬的車。房子買了覺得很值得，但買車讓我超後悔...租車位，保險，保養，稅金，重點是我很少開，拿這個錢去租車或搭計程車還划算多了」、「我租房哎，不想要生活沒有品質，而且工作關係會搬遷移動，覺得每次搬家雖然很累，可是能住很多不同地方，不同風格的房子、生活圈等...滿開心的啊，喜歡住久一點，不喜歡就換，滿自在的啊」。

撰稿：吳怡萱





