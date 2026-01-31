「老高與小茉」停更三個月無預警回歸 獻聲不露臉曝近況 粉絲聽哭

知名YouTuber「老高與小茉」自去年10月因11歲愛犬「力氣」罹患淋巴癌，無預警宣布停更。時隔三個多月，老高終於在昨日（30日）上傳2026年首支影片。不同於以往，老高僅以「黑底白字」與純語音形式回歸，並未公開露臉，字裡行間流露出這段時間陪伴家人的感性心聲。

老高在影片中坦言，這三個月的生活重心全在照顧生病的力氣。他感性表示，雖然目前還無法像過去一樣有充沛的精力和時間製作高產量影片，但生活正逐步找回節奏，並強調：「彼此陪伴是我人生的重要意義。」 這種將家人（寵物）置於流量之上的選擇，也讓不少觀眾深受感動。

廣告 廣告

這支回歸首作內容聚焦於馬斯克對AI未來的看法。儘管是熟悉的主題，但老高的聲音卻引發網友熱議，紛紛留言關心：「老高的聲音聽起來好沈重、好憔悴」、「感覺老高這幾個月老了不少」、「看到『好久不見』這個標題的時候突然眼淚掉了下來」。

更讓粉絲在意的是，整段語音中完全沒有出現「小茉」的聲音與招牌神回覆。這份缺席引發了外界諸多揣測，有人擔心小茉的狀況，也有人認為這只是老高嘗試恢復更新的過渡方式。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導