「脫中入北」已經成為笑話

賴清德總統的「脫中入北」說已經成了笑話。去年4月，賴清德在民進黨中常會上說，投資「脫中入北」能以自身經濟實力立足台灣、布局全球。結果世界的趨勢正好完全相反，全球都在遠離美國、質疑川普，只有賴清德政府是唯一的例外。

賴清德當初說的「脫中入北」不管是不是「脫中入美」或是包含北美和歐盟，如今都已經完全不成立。川普多次揚言要把加拿大變成美國第51州，以「州長」稱呼前後任加拿大總理，兩國關係越來越僵；川普又因為格陵蘭問題槓上歐洲，整個北方國家都不再和美國站在同一陣營。

日前的達沃斯論壇上，美國商務部長盧特尼克在晚宴上發表演說，現場噓聲四起，歐洲央行總裁拉加德憤然離席，晚宴提前結束。加拿大總理卡尼通篇質疑美國的演說，卻獲得了滿堂彩，全場與會者起立鼓掌，媒體評價卡尼才是全場真正的明星，川普事後憤而撤回對加拿大加入「和平理事會」（Board of Peace）的邀請，並揚言對加拿大加稅。

卡尼在達沃斯一戰成名，不僅國內的支持度大增，演說的內容也獲得國際的熱烈迴響，甚至有人以「卡尼主義」稱之。卡尼說，「基於規則的國際秩序」已死，「中等國家」必須調整戰略、攜手合作，對抗強權的脅迫，若不在談判桌前，便可能淪為盤中飧。

卡尼所說的「直面現實—不再把基於規則的國際秩序奉若神明」，恰恰是賴清德經常講的民主同盟之類的話術。這套論調在蔡英文時代、川普就任之前還可以說服不少人，但當大國打破規則、拋棄價值、眼中只有短暫的利益、任意退群時，中等國家就不再受秩序保障，只有赤裸裸的威脅。

早在卡尼演說之前，北方國家就已經開始「脫美」了。這兩天芬蘭總理歐爾波、英國首相施凱爾相繼訪問北京，距離兩國元首上次訪中已有8年之久；近幾個月，包括法國總統馬克宏、加拿大總理卡尼等歐洲國家領袖相繼訪中，德國總理梅爾茨也將於2月底訪北京。

這些國家並不是「脫美入中」，而是重新平衡與美國、中國的關係，分散風險。過去，中國的威脅和競爭，對全球都造成壓力和風險，自然必須聯手對抗中國；如今，美國對全球的危害和壓迫遠比中國更盛，為了國家利益和生存發展，自然必須回頭和中國改善關係。

昨天，印度也宣布和歐盟簽署自由貿易協議，涵蓋近20億人口。也同樣回應卡尼的論調，反映了最新的世界趨勢，世界各國也都積極推動各種貿易協定，降低對美國市場的依賴和衝擊。

只有台灣，完全和世界的大勢背道而馳。賴政府持續的「抗中保台」，一味的順從、討好川普政府，也沒有看到任何布局全球的努力。2025年台灣對美國出超1501.16億美元，比2024年的647.03億美元，增加了1.32倍，台灣對美國的經濟依賴越來越重，只能任美國予取予求。

民進黨政府最近拿台美關稅協議來吹噓，認為是重大經濟成果，但看看同樣15%的歐盟、日、韓，都是在去年7月達成協議，台灣整整晚了半年有餘。看著別人的卷子照抄，成績高一些又有什麼值得驕傲的？在這半年的時間裡，世界其他國家紛紛開闢各種國際合作的機會突破僵局，而台灣卻陷在川普這灘爛泥裡動彈不得。

前天，川普揚言要加徵南韓關稅到25%，南韓人普遍認為又是一次的「TACO」，認為川普會再次退縮，股市先跌後漲，收盤漲幅2.73%，指數創歷史新高。而賴清德總統卻是第一時間向立法院喊話，要立法院儘速通過台美貿易協定。但台美貿易協定根本還沒送到立法院，立法院要過什麼？

在新的國際局勢下，需要有足夠的大局觀和布局全球的能力，否則就是一步慢、步步慢。但賴政府不僅缺乏格局，又執著於「抗中保台」的政治利益，把台灣的未來all in在川普身上，任由川普掏空台灣。

在新的變局中想要生存乃至勝出，需要政府的能力、朝野的合作和全民的共識，才足以快速的因應新局，達成各種合作和布局。但賴政府不僅和在野黨對抗到底，也從來沒有和全民溝通的想法，即便不斷的宣傳關稅談判的成果，人民還是不知道自己將面對怎樣的衝擊，又如何同心面對外部的挑戰？

也難怪在卡尼語驚全球，提出中等國家新方向、世界各國都在尋找新出路的同時，台灣卻只能吵總預算卡關、T-Pass如何如何這樣的議題。

【作者 單厚之／媒體工作者】