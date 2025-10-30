Yahoo Tech

「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護

近年，AI 語音生成技術發展一日千里，但隨之而來的 Deepfake（深度偽造）及聲音盜用問題亦日益嚴重，尤其對日本的聲優及創作者生態造成衝擊。為應對此危機，AI 語音合成的領導企業 ElevenLabs 於 10 月 28 日宣布，將引入 AI 行業的「C2PA」標準，配合其獨有的「VoiceCAPTCHA」技術，為 AI 生成語音提供雙重防護，致力保護創作者的聲音權利。

「事前防禦」加「事後追蹤」的雙重保險

ElevenLabs 指出，他們早已實施了三項獨自的嚴格安全對策。首先，在進行專業級語音複製（Professional Voice Clone，簡稱 PVC）時，用戶必須通過「VoiceCAPTCHA」技術驗證。此技術會嚴格比對用戶提供的語音數據與其本人的實時聲紋，確保一致才能進行克隆，這被視為「事前防禦」，在源頭上阻止非法盜用。

廣告

其次，所有經由 ElevenLabs 平台生成的語音，都會被嵌入人耳無法察覺的「數位浮水印」。最後，透過獨家的「AI Speech Classifier」偵測功能，便能有效識別和追蹤這些浮水印。

然而，ElevenLabs 認為僅靠自身技術並不足夠。因此，他們決定進一步採用「C2PA（Coalition for Content Provenance and Authenticity）」國際標準。C2PA 是由 Adobe、Microsoft、Google 等科技巨頭共同發起的倡議，旨在為數位內容（包括音訊）附加一層防篡改的元數據（Content Credentials），清晰記錄其生成來源和編輯履歷。

這項舉措意味著，從 2025 年 11 月開始，ElevenLabs 的 AI 語音將同時擁有獨家浮水印的「事後追蹤」能力，以及 C2PA 標準提供的全球化「出處證明」。

回應「NO MORE 未經授權生成 AI」運動

ElevenLabs 的舉動，被視為對日本創作界呼聲的積極回應。日本聲優界曾發起了「NO MORE 未經授權生成 AI」（NO MORE 無断生成AI」）運動，抗議聲音在未經許可下被 AI 擅自生成及濫用。ElevenLabs 在聲明中明確表示反對此類行為，並強調新措施是為了與日本豐富的聲優及內容文化「保護與共存」，貢獻一個能讓創作者安心使用 AI 的環境。

對於創作者（如聲優和演員）而言，C2PA 的「出處證明」能大幅降低聲音被盜用的風險，保障其權利與收益機會。對一般消費者而言，則能輕易辨識聽到的內容是否由 AI 生成，從而提高資訊的透明度和可信度，有效打擊利用 AI 冒充名人或 Deepfake 詐騙。

著名聲優梶裕貴：「AI 歷史的轉捩點」

此消息獲得了著名聲優、《進擊的巨人》主角艾連的配音員梶裕貴（Kaji Yuki）的高度讚揚。梶裕貴同時也是其個人語音 AI 項目「そよぎフラクタル（Soyogi Fractal）」的製作人，該項目旨在探索其聲音 AI 的正確應用方式，因此他對 AI 聲音的倫理與版權議題高度關注。

梶裕貴坦言，日本在應對 AI 內容問題上已大幅落後，他曾擔憂這會導致娛樂產業衰退，甚至「喪失身為人的尊嚴」。

他形容【VoiceCAPTCHA x C2PA】這套系統「如同救世主般誕生」，是「我們翹首以盼的、值得信賴的『聲音權利保護系統』」。他強調，擁有聲音權利的是本人，這與贊成或反對 AI 無關。他希望此系統能盡快普及，讓 AI 不再被惡用，並期許大眾對 AI 的印象能轉為正面。梶裕貴最後總結道：「AI 終究只是技術，是道具。讓它成為犯罪者，還是夥伴，取決於我們自己。【VoiceCAPTCHA x C2PA】的登場，無疑將成為 AI 歷史的轉捩點。」

ElevenLabs 創辦人兼 CEO Mati Staniszewski 亦表示，確立倫理與可靠性是 AI 企業的重要使命，期望此舉能共同構築一個安心活用 AI 語音的未來。

VoiceCAPTCHA技術と国際標準C2PAの二重防壁

梶裕貴（X）

Yahoo Tech 隨筆｜AI 音訊的下一步：讓喜愛的歌手讀出客戶訊息

