「花蓮王不是打不敗的！」陳鳳馨點名 2026 藍營三大悲觀縣市：新竹亂、彰化鬥、花蓮險

資深媒體人陳鳳馨在節目中拋出震撼彈，除了外界關注的新竹、彰化外，她最擔心的「第三個地方」竟然是花蓮縣。陳鳳馨直言，外界以為「花蓮王」打不敗，但她認為過度依靠單一地方勢力具有高度風險。蘭萱也同步示警，若黨中央再不解決地方亂象，負面外溢效應將導致全盤皆輸。

陳鳳馨2026 選情最擔心的三個縣市：花蓮並非堅不可摧

陳鳳馨在節目中列出她對 2026 選情最擔心的三個縣市：第一是新竹縣、第二是彰化縣、第三則是花蓮縣。針對花蓮，她語重心長地表示：「我沒有那麼樣地覺得花蓮王是打不敗的。」

陳鳳馨分析，任何一個政黨若依靠單一地方勢力，其實都存在高度風險。她指出，目前的初選過程看不出「開大門走大路」的樣子，如果國民黨不改變做法，她擔心自己對花蓮的憂慮恐會一語成讖。

蘭萱批黨中央失職：負面因素會形成外溢效應

蘭萱則針對國民黨整體的領導現狀提出批評。她指出，雖然黨中央可能忙於兩岸事務，但現在「也忙完了」，鄭麗文、李乾龍等黨高層必須立即去處理地方紛爭。蘭萱強調，彰化與新竹的問題「不是家務事」，若黨中央到現在還沒有動作，就是失職且會受傷。

蘭萱更警示，不要以為只有正面因素（如韓國瑜、蔣萬安、柯文哲）會有外溢效應，「負面因素也會形成外溢效應」。如果地方亂象持續，會蓋過藍軍整體的氣勢，讓全台灣的政治觀感變得太離譜。

決戰 2026：國民黨必須快刀斬亂麻

陳鳳馨與蘭萱一致呼籲，國民黨中央這時候「不能讓地方去喬」，因為地方已經喬不動了。黨中央必須出來做壞人，就算不見得能一路順暢，但如果不喬，整個黨都會受傷，甚至讓中間選民對國民黨的觀感越來越差。