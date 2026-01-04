「藍白合」新北市長人選未定 蘇巧慧：做好自己可以決定的事情全力以赴
記者盧素梅／台北報導
針對2026年新北市長選戰提名作業，國民黨主席鄭麗文日前鬆口稱，不至於走到初選，期盼直接徵召台北市副市長李四川；而白營部分，也有待跟1月31日即將卸任立委的民眾黨主席黃國昌「談整合」。但黃國昌接受專訪時強調，即使藍白民調他輸了，也不會當副手，對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日表示，我們做好自己可以決定的事情，做好自己可以控制的事情，至於別人有別人的想法和做法，這個我們沒有辦法控制，也沒有辦法置評。
蘇巧慧上午赴蘆洲市場掃街，她先到蘆洲保和宮參拜，隨後接受媒體聯訪時表示，大家都可以感受到蘆洲人的熱情，今天很高興到保和宮這裡，要和大家見面，保握天氣好的周末，趕快握遍每一雙手，其實只要用心服務，做出成績，沒有深藍深綠的選區，像在地的立委林淑芬，多年服務，以及在國會的表現，贏得蘆洲人的認同，所以我們都覺得蘆洲對我們這隊，特別特別的好，她之後也會更努力。
對於國民黨的新北市長人選未定，導致藍營小雞不知道掛誰的？蘇巧慧表示，每個人做事都有自己的節奏和態度，那她做事就是全力以赴，尤其是在爭取新北市長，要服務全新北市400萬市民這麼重要的事情，絕對是用盡她的全力，那就是她的策略，如果硬要說的話，那就是她很榮幸有這麼多好的議員團隊們一起。我覺得每一位隊友都非常盡力，每一位隊友的表現都可以拿得出來，擁有這些隊友的表現，加上她自己的努力，這就是她的策略。
媒體追問，黃國昌都沒有在跑行程？蘇巧慧強調，我們做好自己可以決定的事情，做好自己可以控制的事情，至於別人有別人的想法和做法，這個我們沒有辦法控制，也沒有辦法置評，我們做的就是讓自己全力以赴。
