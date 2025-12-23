「蜜雪薇琪」蜜雪21年來首單飛 吐內心寂寞：她永遠是我最重要的薇琪

女子演唱組合「蜜雪薇琪」的蜜雪今（23）日出席公益活動，近日首度單飛發片的她表示：「平時都有薇琪的陪伴，今天有點小寂寞。」但也能感受薇琪現在就像她當年全心投入家庭的狀態，暖心地說：「她永遠是我最重要的薇琪。」

對於許多團體如F4、Energy合體，蜜雪表示，兩年前蜜雪薇琪有出過一張專輯，但目前薇琪都在加州照顧小孩，但薇琪依然熱愛音樂，仍抽空還從事教學工作。

此外，蜜雪近來推出新歌〈真心的擁抱〉，她有拿Demo給好友蕭亞軒聽。對於蕭亞軒先前飽受髖關節骨折所苦，聊起蕭亞軒的近況，蜜雪說：「她越來越棒了！」並透露蕭亞軒正在準備跨年演出，她也已經得知表演內容，「很期待她美美的出現」。

今日蜜雪準備了大批的禦寒用品，像是圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者，她說：「用真心的擁抱，讓長輩永飽安康。」談起與長輩相處的難忘回憶，蜜雪坦言，因為爸媽工作忙碌，從小她被外公、外婆照顧的時間很多，「冬天的時候，外婆總是每晚睡前都會幫我準備一杯熱牛奶，還會透過擁抱來確認我穿的夠不夠暖，她也會親手織圍巾跟背心給我穿，所以只要圍上圍巾、穿背心時，就如同外婆的擁抱一樣，非常溫暖。」

今年的耶誕節，蜜雪計畫白天在工作中度過，晚上會和老公一起過。她平常會和老公一起遛狗，即使小孩大了每天還是會用親吻來表達愛。聊起老公最貼心的事，她分享：「工作結束後，很常來接我下班，也會順便載經紀人回去。」

蜜雪送暖給獨居長者。（圖／紅心字會提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導