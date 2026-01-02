「袁和平胞弟」袁祥仁元旦病逝 曾演《功夫》神祕乞丐...生前幽默自封天下第二
香港著名武術指導、曾在周星馳電影《功夫》中以「賣武功秘笈乞丐」一角深植人心的傳奇綠葉袁祥仁，傳出於1月1日因病在香港與世長辭，享壽69歲。其妻子隨後證實此噩耗。
袁祥仁出身於演藝世家，是著名武術指導袁小田之子。作為「袁家班」的核心成員，他的哥哥正是享譽國際、被譽為「天下第一指」的袁和平。袁祥仁性格幽默，生前曾自嘲：「大家都說袁和平是天下第一武指，那我排行老二，是不是就算『天下第二武指』了？」
雖是玩笑話，但他實力絕對不容小覷。1991年他憑藉《黃飛鴻》榮獲第11屆香港電影金像獎最佳動作指導，並參與過《太極張三豐》等多部經典港片。他更曾隨哥哥遠赴好萊塢，為《駭客任務》、《追殺比爾》、《夜魔俠》及《霹靂嬌娃》等影史大片擔任動作指導，將港式武學推向世界。
除了幕後的輝煌成就，袁祥仁在幕前的演出更是無數影迷的集體記憶。他與周星馳合作的多個角色堪稱經典，像是《功夫》中 拿著《如來神掌》秘笈，點化少年阿星的神祕乞丐；《武狀元蘇乞兒》中傳授蘇哈察爾燦「睡夢羅漢拳」的乞丐洪日慶；《大內密探零零發》中突破形象反串演出「無相王之妻」柳葉王；《太極張三豐》中瘋癲卻身懷絕技的「凌道長」。他以獨特的喜劇節奏與深厚的武術底蘊，讓這些配角在短短幾分鐘的戲份中，散發出蓋過主角的光芒。
根據袁祥仁太太發布的訃告，袁祥仁的喪禮將定於2026年2月1日，在香港世界殯儀館 3 樓明德堂設靈，供親友與生前摯友悼念。
