「被余天打過才會紅」？本人親揭秀場傳說起源

記者林政平報導／「鑽石舞台之夜」演唱會將於3月21、22日重返台北流行音樂中心開唱，由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持，卡司話題十足。首場壓軸更請出睽違螢光幕7年以上的余天，與兒子余祥銓同台，並找來昔日秀場戰友黃西田站台，掀起滿滿回憶殺。

余天過去在秀場、綜藝節目以「巴掌功」聞名，他笑說：「被我打過的，肯定超過一百個。」而這個成為經典的橋段，竟是因為豬哥亮惹毛他而誕生。余天回憶，當年一次作秀時，與豬哥亮你來我往，越講越火大，竟在台上真的賞了對方一記巴掌，沒想到台下觀眾卻笑翻全場。事後豬哥亮還開玩笑說：「下一場繼續用。」意外的效果讓「余氏巴掌功」成為秀場傳奇，甚至流傳出「被余天呼過巴掌才會紅」的都市傳說。

這回將與爸爸同台演出的余祥銓，童年幾乎都在秀場後台長大，他笑說最疼他的「叔叔」包括張菲、豬哥亮與賀一航。談到與爸爸一起演出，他直言一點都不緊張，「我們會合唱爸爸的招牌歌〈榕樹下〉。」至於是否曾親身體驗過余天的巴掌功？余祥銓立刻否認：「完全沒有，爸爸從來不打我跟姊姊。」

今年適逢黃西田出道65週年，77歲的他依舊維持招牌娃娃臉，讓人驚呼凍齡有成。他笑說：「年輕的時候還希望看起來成熟一點，現在反而很感謝這張臉，算是老天送的禮物。」不只是外表，他也自認心態始終年輕。黃西田特別期待與余天在舞台上再聚首，「以前秀場的日子雖然辛苦，但人情味特別濃，後台一句提醒、一個玩笑，就能激盪出舞台火花，那種默契到現在都忘不了。」

