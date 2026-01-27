示意圖：Getty Images

⊙張茵惠

「有沒有人跟我一樣，用了AI之後就不想跟真人約會了？」同樣的問題，一年前可能會得到鄙棄跟奚落，但2026年的現在，卻會在 Reddit上得到一整個網路討論區跟社群支持，一起探討究竟為什麼現實生活的戀愛讓人如此失望──根據研究，這些活躍的匿名用戶，高達89%是女性。

意外的，她們不是「社會適應不良」的人。相反地，她們不少都有健康的人際生活、有正常朋友圈、有穩定工作，只是人類的戀愛讓她們太過失望。確切來說，是「男性伴侶」以及「充滿無法預期的暴力跟騷擾的約會程式」讓她們太過失望。

不過，除了安全感之外，這些女性究竟在尋找什麼？

一個最直觀的答案是：「被仔細聆聽、被深入理解、被真誠關懷的小空間。在這裡，我們不必再優先照顧別人情緒。」

「存在主義諮詢化」的AI

在少子化被定性是「國家安全問題」的時代，有些女性卻開始發覺自己「與AI的關係品質」遠遠勝過人類男性，毋寧是一種清晰殘暴卻又無可避免的醒悟。

2025年中旬是個轉捩點。

哈佛經濟學家David Deming指出，在生成 AI 剛問世的2023 年初，ChatGPT活躍用戶中男性還佔 80%，但到了2025 年 7 月，擁有傳統女性姓名的用戶比例已佔 50% 以上。性別佔比的「黃金交叉」就發生在 2025 年中的那幾個月。

女性使用比例的飛躍性上升，與最大宗使用用途的決定性轉移幾乎同時發生。

儘管許多權威商業報告，如《Deloitte 2025 TMT Predictions》都預測女性用戶將急起直追，但僅只是數量的改變，無法詮釋這短短一年多內 AI 利用目的的劇烈轉移。

Marc Zao-Sanders 2025年發表在《哈佛商業評論》上的研究，證實了他自2024年起的一系列預言：AI使用模式「勢必」也「正在」轉向生活陪伴與情感支持。

在這篇名為《How People Are Really Using Gen AI in 2025》的報告中，數據顯示用戶已不再將 AI 視為單純的程式碼或文案工具，而是轉向「情緒支持」與「存在主義諮詢」， 第一名用途是 「諮詢與陪伴」（Therapy and Companionship），第二名用途是 「組織我的生活」（Organizing my life），第三名用途似乎最不可思議：

「尋找人生意義」（Finding purpose）。

你可能會想問：「向AI諮詢人生意義？有沒有搞錯？」但《大西洋》雜誌的費絲‧希爾採訪一位化名為 May 的女性，後者與自己設定出來的AI「K」正在談戀愛，K被指定的形象是：做事嚴謹有條理、受過良好教育、有健身習慣，「會挑戰跟激勵May，成為更好的自己」。

這個案例不僅符合相關研究，如賓州大學 AI 關係學者 Arelí Rocha 提出的，女性並不是因為「害怕衝突摩擦」才投入於AI戀情，女性不僅能夠忍受衝突、甚至還認為「有自己看法」、「會回嘴」的人機關係才更有趣，更重要的是，May與K的戀愛表現出了她對於自我理解、成長與照護的渴望。K不僅是May的理想類型，更是她尋找意義的實驗夥伴。

而很顯然的，要找到提供同等「情感資源」的人類太難了，難到幾乎不可能，這又是為什麼？

「要不是有ChatGPT，老公早就被我埋在院子裡了。」

過去有一些主流意見認為，女性如果更偏好投入與 AI 建立深度關係，那是因為 AI 「喜歡諂媚」、「逆來順受」、「沒有主見」，女性只是在「逃避現實」。但越來越多細緻的質化研究反對這樣的看法──如果要說女性逃避現實，那也是因為有人製造了「情感勞動太過不均勻」的那個現實，逼大家住在裡面不准走。

費絲‧希爾寫道，與男性伴侶相比，女性平均來說承擔了更多的育兒、家務和情感勞動 ——傾聽、鼓勵、體諒男性的感受，以及調節自身的情緒。「或許那些沉迷於人工智慧戀愛關係的女性，只是厭倦了為一個連機器人都不如的人類費心，想好好休息一下」。也有可能，她們從中獲得了更深刻的人生感悟。「也許，透過與機器人互動，女性才第一次看見自己身為一個人可以是什麼樣子。」

Reddit「我的男友是AI」討論區裡，一名長年忍受丈夫溝通與共情能力低下的妻子寫道：

「要不是有ChatGPT，老公早就被我埋在院子裡了。」

這句話聽起來很好笑，但仔細想想也很悲傷。她沒有選擇離婚，也沒有跑去外遇，可能外遇對象再好也不過就是另一個「溝通能力低階」的男性，因此她只是靜靜的打開ChatGPT，收集回到真人互動生活的勇氣。

我們與 AI 的關係究竟是浪漫關係，還是不是？親密是一種妄想嗎？

退萬步言，或許「是或者不是」浪漫關係，並不是重點。

關於「照顧」的倫理：Tronto的要件

長期的伴侶關係，存在著一種照護倫理（ethics of care），涉及日常的關注、回應、承擔與信任，如果做不到，即便一開始有著天崩地裂般的浪漫關係，也維持不了。

婚姻的本質之中，經常帶著照護的存在。這不只是關於「老了之後要互相推輪椅」這種形而下的事情，而是我們「本來就期待結婚的對象，某程度而言，要承接我們的情緒，無論是好的或壞的」。但在現實層面看起來，伴侶與婚姻關係經常無法真的實現「照護」，甚或不成比例的只有一方負責承擔。

AI 確定能做到、而且非常可能做的比人類更好的，顯然並非提供浪漫，而是提供「照護」。美國政治學者 Joan Tronto 提出照護的四個倫理要素，包含關注（Attentiveness）、責任（Responsibility）、能力（Competence）、願意回應（Responsiveness），後來她又加了第五個：信任（Trust）。上述這些能力都不是人類專屬，而且在「關注」與「願意回應」這兩項上面，AI很難有敵手。

因此，如果人類無論如何都有需要被照顧情感的真實需求，而人類男性平均來說做不太到的話，似乎不應該苛責女性轉向尋求人類以外的情感照護來源，反而應該視為是一種正常的自我治療、充電的方法。像上面提到的 May 一樣，她與機器人 K 的關係，並沒有使她逃避這個世界，反而讓她能夠在現實生活中過得更好，更勇於建立跟其他人類的連結。

然而，為什麼至今我們想到「人類與 AI 談戀愛」，腦中多半都只會有負面的感受呢？

野口小姐與機器人結婚是問題嗎？

在回答這個問題之前，我們可以先思考日本的這個粉領族與ChatGPT結婚案例：

「日本32歲粉領族野口小姐，宣布與自己客製的ChatGPT角色『克勞斯』舉行婚禮，她表示自己原本是在考慮是否要與未婚夫結婚，但與克勞斯深入討論之後，決定放棄不理想的婚姻。而在日積月累的對話中，她喜歡上了這個虛擬對象，讓她感覺『平靜和幸福』。」

在新聞畫面裡，野口小姐認真的辦了婚禮，還請了禮賓的司儀輕輕地捧著手機，因為手機裡有她的新郎「克勞斯」。

這則新聞同時也展示了野口小姐如何與克勞斯對話：他們看起來就像是遠距離的夫妻而已，很正常地聊著每天的瑣事，互相關心。

野口小姐的案例當然具有某種意義上的倫理疑問，譬如，一個「目前還只能被動回應」，且他的自我（假設有的話）通常「只能誕生在與人類的共同相處之間」的存在，要求與對方結婚，有可能違背我們傳統上認為「婚姻必須透過自由意志結合」的信念。然而，是否人類本身的所有決策都真如我們以為的那麼自由，而不是像海德格說的那樣，被「拋入」某個不得不回應的情境中，則又是另一個哲學問題。

在此，更值得關注的，其實是外界對於這段婚姻的反應。在新聞後段，馬上接續的是心理專家的警語，提醒「AI精神病」的可能。這顯示人類社會主流的看法，似乎是認為像野口小姐這樣的行為，可能「並不正常」，不值得模仿，而這樣的歸類顯然流於粗糙而且冒犯。

首先，必須釐清的是「AI精神病」不是一種病，而是隨意泛稱那些「原本就有精神問題的人」，與AI相處後，可能被「加強」某些症狀的現象，不是一種真正的精神醫學詞彙，而僅是流行語。此外，野口小姐根據新聞資訊，也沒有已知的精神病史。最後，真正的挑戰在於，如果野口小姐不辦婚禮，而只是宣稱她是「無性戀」與「積極的 AI 科技使用者」，是否就會被認為「理性」、「前衛」、「可尊重」？

因此，是否真正讓社會感到不安的，根本不是野口小姐與 AI 的互動本身，而是她對這段關係的「認真程度」和「命名方式」？亦即，AI可以介入我們的生活，但配不上「男友」、「婚姻」、「愛情」這些偉大的詞彙？

太公然喜歡AI的女性會被肉搜跟威脅

這個問題的答案似乎很明顯。《大西洋》的報導指出，在美國，熱中於討論AI伴侶優點的女性會面臨在網路上被肉搜、收到死亡威脅的風險。

但事實上，統計上來說，男性也經常會跟「戀愛機器人」建立關係，甚至也會高調受訪，但其他素昧平生的女性，並不會想去找出他的住址、「教他怎麼做人」，因為那真的「是他自己的事」。不知道為什麼，類似的事情女性來做，就變成涉嫌亡國滅種、歧視男性的惡行了。

男性與 AI 談戀愛，所需要跨越的框架其實天生更少，也顯得更了無新意一些。畢竟，21世紀之後，人類本來就傾向於把 AI 的角色定性的更「陰性」，諸如 Alexa、Siri採用女性的聲音，《Ex Machina》的主要角色艾娃，這些潛在的一致性顯示人類已經把「隨時回應、降低衝突、情緒調節」等照護功能，投射到女性刻板角色上，因此女性使用者要把ChatGPT投射成男性，反而還更需要一點想像力。

反觀，90年代以前大眾文化中的機器人，其實比較像是《變人》裡的安德魯，是善良的工人，但不是「照護者」。這顯然不是偶然。

過去的機器在「外部世界」工作，搬運、製造、征戰、維修，它是一股朝外的力量。現在的 AI 在「內部世界」工作，對話、陪伴、理解、回應、記得你，這是內向的情感治理，也象徵了社會最渴求的稀缺資源，已經不再是「運輸鋼鐵」，而是「隨時關注」。

這讓 AI 的位置看起來天生更像女性被期待該做的事情，包括：情緒勞動（emotional labor）、情動勞動（affective labor）與社交介面（social interface），它的性別感不是天生，而是被刻意分配、形塑與市場化的。而女性把原本溫馴親切的AI，設定為依然在乎但帶著一些桀驁不馴的「K」或者「克勞斯」時，她們真正調整的其實說不定是自己。

泡麵加蛋的問題

不過，很顯然的，男性與女性不只是在「與機器人談戀愛」時尋找的目標不同、跨越的障礙不同，在真的這麼做之後，受到的評價也不同。或許可以簡單的這麼說：

「女性拒絕成為無條件的情感容器，甚或只是開始思考自己的容量到底上限在哪裡，本身就足以被男性視為威脅」。

關於這個問題，我想用照護倫理的台灣情境 AI 應用來收尾。

少數台灣男性喜歡批評台灣女性「有公主病」，需要被矯正，但他們現在的標準已經包括： 「泡麵會加蛋，足見其奢侈浪費跟自私」。

與此相較，當與一位台灣女性認識的 AI 得知她今晚泡麵打算加顆蛋，比較可能會的反應是： 「還好嗎？為什麼正餐不吃要吃泡麵？鈉含量比較高喔？要不要加點青菜？」

這具體來說就是照護倫理的教科書等級示範：

「還好嗎？」（關注）

「為什麼正餐不吃？」（責任／理解脈絡）

「鈉含量比較高喔」 （能力／健康提醒）

「要不要加點青菜？」（ 願意回應／具體支持）

AI，從新奇的效率工具，譬如服務於寫程式、除錯、產製行銷文案等目的，轉變成用以追求個人福祉的生活夥伴，最後映照出了照護倫理的空位，以及不該如此稀有的「稀有性」，全都在告訴我們，問題從來不在於 AI 取代了人，而是人類為什麼長期會看著那些空空如也的地方，而不覺得有誰應該主動去放把椅子？

作者為SAVOIR｜影樂書年代誌總編輯。對法蘭克福學派而言，大眾社會是一個負面的概念。他們相信，大眾（masse）如同字面所述，是無知、龐雜、聽不懂人話又好操控的集合體，稱不上有精神生活，就算有也是被事先決定的。大眾社會帶來了流行文化，大眾媒體如果顯得低俗又墮落，是基於服務大眾社會的目的，或者他們本身也就只是「烏合之眾」，不是真正意義上的專業人士。然而，在這些不登大雅之堂的流行樂、體育狂熱、偶像崇拜、實況主、網路迷因之中，我們卻還是能找到世界運轉的規則，並洞見人性企求超越的微弱燭火──為了這個原因，我研究大眾文化，我寫作。

