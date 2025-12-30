「見韓國清一色黑色羽絨衣」他不解原因 內行人曝原因

年末有許多民眾會利用假期飛日本、韓國旅遊，有網友到韓國玩時，發現當地人普遍愛穿黑色外套，讓原PO十分好奇背後原因，在網上掀起討論，意外釣出不少內行人解答。

有網友在論壇Threads發文，表示在韓國旅遊時，意外發現當地人普遍愛穿黑色外套，對此原PO坦言相當納悶「有人可以告訴我為什麼韓國人普遍都穿黑外套嗎？一群人過馬路時看起來特別壯觀」。

貼文一出，不少網友表示「日本人也是這樣」、「台灣也差不多吧，除了資深美魔女們，記得我這陣子一打開我們員休室的門，清一色黑色，我還以為有dress code沒通知我，還好我也穿黑色」、「日本也是全部都黑色而且是到腳長版…黑白色是他們的安全色」、「我去韓國也覺得車廂内、馬路上清一色黑色羽绒服，他們的服裝業這麼發達花花綠綠的，怎麼人民都穿得黑嚕嚕，衣服是都賣外國人嗎？」、「日本地鐵電車內也都是黑的，但他們都穿大衣」。

其中許多內行人也分享，原因跟耐髒、低調有關「因為幾乎每天要穿羽絨衣，羽絨衣又不好洗，所以久久洗一次，淺色系的很容易髒，黑色的話看不出來」、「因為吃的食物都是泡菜醃製、湯類很多都有辣油跟辣粉，烤肉也容易噴到油，吃東西很容易沾染到衣服，黑色比較看不出來」、「我自己覺得是羽絨外套通常偏貴、怕髒，所以乾脆買深一點的顏色。比較好管理」、「我覺得是因為他們國家太冷了，這是生存設備，且幾乎整個冬季每天都需要穿，然後黑色才耐髒能撐住整個雪季呀！」、「我問韓國朋友，除了怕髒之外，穿黑色比較低調，上班不用那麼高調」。

撰稿：吳怡萱



