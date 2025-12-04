「見2026行事曆」他嗨喊：不用補班 網掀兩極反應

許多民眾會提前看好連假日期，並做好請假攻略，有網友分享，最近查看明（2026）年的行事曆時，發現明年共有九個連假，而且不需要補班，讓原PO坦言鬆了一口氣，在網上掀起討論。

延伸閱讀》2026（115年）行事曆：過年春節連休9天！學校寒假何時放？小學開學日哪一天？連假攻略一次看

有網友在論壇Threads發文，表示最近看了行事曆才發現明年共有九個連假，而且因為沒有彈性放假，因此也不需要補班，對此原PO坦言鬆了一口氣，忍不住直呼：「今天上班最撫慰心靈的消息」。

廣告 廣告

貼文一出，不少網友表示「因為某一年補到懷疑人生」、「今年就沒補，想連假的人自行請假唄」，網友反應也相當兩極，一派網友直呼「社畜牛馬福音」、「開始規畫出國玩嚕」，另一派網友則搖頭「媽媽本人我要花轟（發瘋）了」、「以免補班為福利的公司，要少一項福利了」、「老師：我又要趕進度上課了」、「但也沒有彈性放假了...」

行政院人事總處表示，依「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定2026年（民國115年）政府行政機關辦公日曆表，2026年總放假日數共有120日，其中3日以上連續假期（併同例假日）計有9個，分別為農曆春節假期9天、和平紀念日3天、兒童節及清明節4天、勞動節3天、端午節3天、中秋節及孔子誕辰紀念日／教師節4天、國慶日3天、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日等3天及行憲紀念日3天。

撰稿：吳怡萱





