「請勿與熊搏鬥」警語再掀熱議《東島丹三郎想成為假面騎士》 二度擊退熊

動畫《東島丹三郎想成為假面騎士》的警告標語再度成為網路話題。

秋季檔話題動畫《東島丹三郎想成為假面騎士》日前播出第八集再度搭上最近日本「熊害」話題，主角東島於山中鍛鍊時再度與熊正面對決，這回他以「Rider Punch 騎士拳」「Rider Kick 騎士踢」成功擊退。不過比起戰鬥場面，引發網友們熱烈討論的則是畫面上出現的警告標語：「本作品為虛構內容。若在現實中遭遇熊襲，請務必以安全為優先，絕對不要試圖與熊搏鬥。」

由於這段提醒已經是本座第二次登場，東島早在首集在山裡用背負摔擊退熊後就出現同樣字樣，當時觀眾多以玩笑態度看待，留言「第一次看到動畫警告不要跟熊打架」「這提醒太有畫面感」。但隨著近期日本各地熊害頻傳，觀眾反應也明顯變得嚴肅。

網路上也出現不少聲音表示「現在真的笑不出來」「動畫方算是有盡社會責任」。這部描寫40歲男子仍執著假面騎士夢想的作品，荒誕中帶著熱血，而兩度出現「熊警語」也正因為過於寫實，意外成為網路話題。