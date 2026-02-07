「豆腐媽媽」替身受重傷 劇組爆違反職安法！勞動部出手了

娛樂中心／李紹宏報導

針對民視戲劇「豆腐媽媽」替身演員蘇德揚墜樓重傷案，勞動部今（7）日強硬表態，經勞檢證實劇組違反《職安法》事實明確，將依法究責處罰。此外，針對罹災者蘇男竟無勞保及災保保障，勞動部正深入調查事業單位是否涉及違法未加保。

「豆腐媽媽」替身演員蘇德揚重傷。（圖／Rena提供）

豆腐媽媽工安意外：勞動部認定違反職安法

針對意外起因，勞動部指出，經桃園市勞檢處實施現勘，確認劇組在進行高風險的墜落拍攝時，未確實採取防止勞工受傷的必要設施，導致演員落地後彈出防護墊受重傷。

勞動部表示，此舉已明確違反《職業安全衛生法》，除責令限期改善外，將依其違法情節嚴重程度進行行政裁罰。

替身演員重傷竟無勞保！勞動部祭重罰

勞動部於清查後證實，受傷演員蘇德揚並未投保勞保與勞工職業災害保險。勞動部對此強硬表態，目前正積極釐清雙方僱傭關係，若查證屬實為「應加保而未加保」，將對事業單位開出重罰，包括勞保應繳保費的4倍、就保的10倍，以及災保最高10萬元的罰鍰，並將違規事由予以公告，而桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）也已主動與受傷勞工聯繫關懷，並視需求提供協助。

鎖定影視業等 每年至少百場專案檢查

此外，為杜絕影視業的危險拍攝，勞動部宣示將加強源頭管理。未來將要求勞檢機構與各縣市政府的「協拍中心」連線，主動掌握外景拍攝期程；每年將針對影視拍攝現場進行至少100場次的風險分級專案檢查，強制要求業者落實111 年訂定的影視業職災預防指引。

勞動部最後說明，目前桃園市政府已主動派員關懷蘇姓演員，除說明權益外，也將提供專案律師法律諮詢，協助處理與民視及製作單位間的損害賠償事宜。同時，政府也將視其復原狀況，導入職能復健服務，確保受傷勞工在未來能獲得完整的職業重整支持。

