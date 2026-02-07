「豆腐媽媽」替身墜樓 勞動部出手將開罰

[NOWnews今日新聞] 民視八點檔「豆腐媽媽」日前一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險；民視則回應會對此事負責到底。勞動部表示，經檢查發現未確實採取防止墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰。

勞動部表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危的之措施，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定部分，將依職業安全衛生法裁罰。至事業單位是否有違反其他職業安全衛生法相關規定，刻正積極調查中。

另查罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。如受僱於登記有案或設有稅籍的單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰(僱用員工5人以上始適用)、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。

勞動部強調，一向重視影視從業人員權益，為保護其工作安全及健康，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，在111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容。

為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。

桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用之協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請之協助，確保勞工獲得即時且完整之支持。

