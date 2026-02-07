「豆腐媽媽」替身墜樓 勞動部出手將開罰
[NOWnews今日新聞] 民視八點檔「豆腐媽媽」日前一名男性替身演員從高台摔落，被送醫搶救，一度病危進ICU觀察。家屬指控民視高層至今無人到醫院關心，還疑似未幫替身保保險；民視則回應會對此事負責到底。勞動部表示，經檢查發現未確實採取防止墜落而致遭受危險的措施，將依職業安全衛生法裁罰。
勞動部表示，經桃園市政府勞動檢查處實施檢查，發現未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危的之措施，違反職業安全衛生設施規則第224條第2項規定部分，將依職業安全衛生法裁罰。至事業單位是否有違反其他職業安全衛生法相關規定，刻正積極調查中。
另查罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險，雙方關係由桃市處持續派員釐清。如受僱於登記有案或設有稅籍的單位未申報勞工加保，勞保局依法可核處勞保應繳保險費4倍罰鍰(僱用員工5人以上始適用)、就保應繳保險費10倍罰鍰、災保2萬元至10萬元罰鍰並公布違規事由。
勞動部強調，一向重視影視從業人員權益，為保護其工作安全及健康，之前已與台北市電影戲劇業職業工會合作，在111年6月訂定「影視業職業災害預防指引」，協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變等內容。
為強化影視業從業人員安全衛生知能，勞動部除持續與文化部影視及流行音樂產業局合作辦理安全衛生及勞動權益宣導會外，也已要求各勞動檢查機構應透過當地縣市政府協拍單位，掌握外景拍攝作業期程，依風險分級實施專案檢查，每年至少檢查100場次。
桃園市政府職災勞工專業服務人員（PAS）已主動與受傷勞工聯繫關懷，說明相關權益與可運用之協助資源，並將持續追蹤，視其實際需求提供專案律師法律協助、職能復健服務及相關給付申請之協助，確保勞工獲得即時且完整之支持。
《豆腐媽媽》替身沒勞保、災保！勞動部將開罰 民視再度回應

民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。
然而，民視先前對外聲明僅提及「臉部受傷」，與家屬所指的「顱內出血」傷情落差甚大。家屬也控訴，事發至今已17天，民視高層未曾出面道歉，僅有劇組人員帶著6顆蘋果前往探視，更令家屬無法接受的是，劇組疑似未替替身演員投保保險。家屬因此多次在社群平台發文，直接點名劇組...
[NOWnews今日新聞]民視八點檔《豆腐媽媽》1月20日拍攝時發生工安意外，替身演員蘇德揚從高台墜落，導致顱內出血送進加護病房救治。蘇德揚未婚妻Rena不滿民視處理態度消極，也否認民視有買保險之說。
37歲替身演員蘇德揚為民視8點檔《豆腐媽媽》拍攝墜樓動作戲時驚傳嚴重工安意外，因防護錯失與評估不足，自高台重摔墜地，導致顱內出血及顏面複雜骨折，日前已出院返家休養。針對此案，勞動部今日（7日）正式說明，勞檢後確認該案已違反職安法，將依法進行裁罰。更令人震驚的是，罹災者蘇德揚竟然完全沒有投保勞保與職災保險，針對這項疑似違法的漏洞，民視也於今午首度作出回應。
豆腐媽媽替身發生嚴重職災，勞動部今天表示，地方政府除了將依職業安全衛生法裁罰外，罹災者目前無投保勞工保險及勞工職業災害保險。依法受僱於登記有案單位應為其加保，若未幫申報勞工加保，除了可以裁罰外，勞保局也將依災保法標準先行給付予勞工後再命事業單位限期返還給付該數額。
【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，在桃園拍攝工地進行動作戲時，從高台
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員重摔墜地意外，引發各界對影視工安的高度關注。三立8點檔《百味人生》今日（7日）舉辦粉絲見面會，主演謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯及陳謙文齊聚一堂。謝承均長期投身八點檔拍攝，談及近日的工安意外，他感觸良多地透露，早期拍戲環境如同土法煉鋼，自己更曾發生過差點失明的重大意外。
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導演員蘇德揚1月20日拍攝民視新劇《豆腐媽媽》動作戲時，因摔落點超出防護墊範圍，頭部著地，造成顱內出血及面部種骨折。
【緯來新聞網】一名參與民視八點檔電視劇《豆腐媽媽》拍攝的替身演員，日前在桃園一處工地拍攝動作戲時，從
民視八點檔《豆腐媽媽》一名37歲蘇姓替身男演員，上月20日依照拍攝需求從四節高台跳下後，頭部重傷送醫，其未婚妻Rena昨開記者會控訴劇組存在嚴重人為疏失。今（7日）凌晨，未婚妻貼出三包藥物，心疼未婚夫仍頭痛劇烈，飽受後遺症折磨。
《豆腐媽媽》墜樓替身沒職災保險！勞動部將開罰「民視回應」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身男演員發生嚴重職災，勞動部經查，發現蘇男並未投保勞保與職災保險，將依法開罰雇主。稍早，民視發聲明回應。
