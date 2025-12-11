「賣不好也沒差！」實況主豪擲2500萬日圓開發遊戲，超狂熱誠感動開發團隊

擁有百萬訂閱的日本知名遊戲實況主 よしなま，為了實現製作一款自己心目中理想遊戲的夢想，自掏腰包投入高達 2500 萬日圓（約新台幣 500 萬元）的開發資金，和遊戲工作室 LiTMUS 合作開發。這款名為《Mamon King》的卡牌對戰和怪物養成玩法遊戲，已經在今日（11）正式於 Steam 平台發售，目前正進行首發優惠活動，只要新台幣 154 元，在日本地區衝上暢銷第一名，獲得極度好評的成績。

遊戲目前已經發售，獲得極度好評。（圖源：Mamon King）

根據外媒 Automaton 的專訪，よしなま 坦言自己雖然擁有豐富的遊戲實況經驗，但在開發領域卻是完全的門外漢。他表示製作遊戲的念頭純粹源於一股「想做遊戲」的衝動，於是從 2 年前就開始行動了。《Mamon King》會選擇怪物養成玩法，也是因為預算和比較好開發的原因，加上自己深受《怪獸農場》（Monster Rancher）系列所啟發。

LiTMUS 的遊戲總監戶塚友在同訪談中透露，最早該企劃因為類型小眾且規模龐大，原本被公司列為低優先級，但當他聽到 よしなま 堅定的表示「就算賣不好也沒關係，我只想做出我心中理想的遊戲」時，深受感動並決定全力支持這項充滿熱情的專案。

與一般實況主單純掛名或提供意見的合作模式不同，《Mamon King》是一款從零開始打造的原創作品，よしなま 不只是資方，更親自擔任製作人和遊戲設計師。戶塚友出，正是因為 よしなま 承擔了財務風險，才能確保了他在創作上完全自由，避免了為了商業考量而犧牲遊戲願景。よしなま 本人也對這次的冒險感到很滿意，他表示雖然邊直播邊開發非常忙碌，但過程充滿樂趣，即便最後遊戲銷量慘澹，幾年後他還是會想再次挑戰遊戲開發。

而《Mamon King》這款遊戲，根據商店介紹，主打怪獸養成和卡牌戰術對戰，玩家將與異世界的「Mamon」建立連結，挖掘 38 種獨特魔物的潛力。戰鬥系統採用深具策略性的 1 對 1 指令對戰，共有超過 170 種技能可供搭配運用。除了錦標賽挑戰，遊戲還包含類似棋盤玩法的「探險」模式，以及能將能力傳承給下一代的繼承系統，讓玩家能盡情體驗成為魔物之王的樂趣。