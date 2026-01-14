「賴清德總統彈劾案」第一場公聽會直播9:00登場 藍綠白黨團專家代表名單一次看
立法院國民黨團、民眾黨團對總統賴清德提出彈劾案，今（14日）、明（15日）上午9時至12時30分舉辦兩場公聽會，聽取社會公正人士意見。國民黨團派出游毓蘭、張亞中等人；民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎等人；民眾黨團則推派林騰鷂、張其祿。
延伸閱讀：彈劾總統門檻、程序是什麼？憲法法庭判決成立要件？彈劾總統通過會怎樣？
賴清德總統彈劾案第一場公聽會
時間：1/14 09:00
出席立委：國民黨立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯、民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱及民眾黨立委劉書彬。
專家學者代表
國民黨：仉桂美（前監察委員）、游毓蘭（前立法委員）、李岳洋（承理法律事務所主持律師）
民進黨：賴秉詳（元貞聯合法律事務所律師）、黃帝穎（前民進黨不分區立委提名人）、陳怡凱（成功大學法律系副教授）
民眾黨：林騰鷂（東海大學法律系退休教授）
賴清德總統彈劾案第二場公聽會
時間：1/15 09:00
出席立委：國民黨立委王育敏、王鴻薇、羅智強、民進黨立委王義川、吳思瑤、沈發惠及民眾黨立委陳昭姿。
專家學者代表
國民黨：張亞中（孫文學校總校長）、彭錦鵬（台大政治系副教授）、周威廷（前退警總會長）
民進黨：陳怡凱、林俊宏（義謙法律事務所主持律師）
民眾黨：張其祿（前立法委員）
根據彈劾案時程規畫，公聽會結束後，1月21、22日由全院委員會召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，且院會將授權各黨團在全台灣舉行座談會。
