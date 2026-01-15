「賴清德總統彈劾案」第二場公聽會直播9:00登場 藍綠白黨團專家續交鋒

立法院國民黨團、民眾黨團對總統賴清德提出彈劾案，今（15日）為第二場公聽會，上午9時至12時30分進行。昨日第一場公聽會，藍綠白黨團專家學者言詞交鋒，東海大學法律系退休教授林騰鷂說，總統賴清德違憲亂政，違反憲法忠誠義務，應受彈劾。律師黃帝穎反駁，藍白捨近求遠打假球，轉移不敢倒閣的心虛。

第二場公聽會現場畫面

各黨團出席名單如下：

出席立委：國民黨立委王育敏、王鴻薇、羅智強、民進黨立委王義川、吳思瑤、沈發惠及民眾黨立委陳昭姿。

專家學者代表：

國民黨：張亞中（孫文學校總校長）、彭錦鵬（台大政治系副教授）、周威廷（前退警總會長）

民進黨：陳怡凱、林俊宏（義謙法律事務所主持律師）

民眾黨：張其祿（前立法委員）

立法院程序委員會13日表決通過國民黨團提案，1月21日、22日全院委員會將邀被彈劾人賴總統列席，進行第一次說明，以及各黨團代表詢問；5月13日、5月14日則為被彈劾人賴總統第二次說明。若被彈劾人未列席，由各黨團代表發言。

全院委員會將先由彈劾案領銜提案人2人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人說明，時間15分鐘，並由國民黨團、民進黨團各推派15人、民眾黨團推派2人代表，每人詢問15分鐘。若被彈劾人未列席，由各黨團推派委員發言，每人10分鐘。