「賴清德點名讓韓國瑜成藍營最被關注太陽」黃暐瀚：藍走馬英九路線 綠走李登輝路線

針對賴清德總統回應韓國瑜院長「台灣民主四隻腳」說法，政治評論員黃暐瀚分析，賴清德不斷點名韓國瑜，實際上是在拉抬韓的聲勢，使其在國民黨「三顆太陽」中脫穎而出。黃暐瀚指出，藍綠兩黨路線已出現根本分歧，國民黨準備走回2008路線，民進黨則接近1996年李登輝模式，最終應交由選民在2028大選中做出選擇。

賴清德點名韓國瑜 黃暐瀚：拉抬聲勢讓其浮出

黃暐瀚表示，韓國瑜院長「再次又被賴清德總統點名，點的就成習慣了，一路點到2028」。他提到自己先前在「魏蜀吳跟劉關張、三顆太陽」的分析，以今天的狀況回頭來看，「看來是接近事實的」。

黃暐瀚指出，「總統不斷的點韓國瑜院長，韓國瑜院長的這個聲勢質量就會被拉抬，他就會成為國民黨三顆太陽當中浮出來，甚至比黨主席（鄭麗文），甚至比盧秀燕更被期待、更被關注的那顆太陽」。

所謂「三顆太陽」，指的是國民黨內鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜三人。

「劉關張vs魏蜀吳」 國民黨三顆太陽的發展

黃暐瀚先前曾提出「劉關張vs魏蜀吳」的分析框架，用以預測國民黨三顆太陽的發展。

根據黃暐瀚的分析，如果鄭麗文、盧秀燕、韓國瑜三人能像「劉關張」一樣同心一致，力量自然集中，對2026地方選舉與2028大選將大事可期。但若三人像「魏蜀吳」般彼此競爭，包括兩岸論述差異、資源爭奪等內耗，最後恐被以逸待勞的「司馬懿」（泛綠陣營）收拾大局。

韓國瑜拋「台灣安全四隻腳」！賴總統：砍斷桌腳是中國

立法院長韓國瑜提出的「台灣安全四隻腳」包括：中華民國（主權） 、民主法治（民主自由） 、兩岸和平、對美關係。

黃暐瀚整理韓國瑜的主張，「第一個中華民國的主權，你民進黨有台獨黨綱，那你這個不把民進黨台獨黨綱給修掉，你還當什麼賴清德總統賴清德主席，你不是主席嗎，把他修掉吧。」韓國瑜勸賴總統賴主席把民進黨台獨黨綱修掉。

對於韓國瑜要求廢除台獨黨綱的主張，黃暐瀚提到，「民進黨發言人吳崢講說，1999年已經有台灣前途決議文了，台獨黨綱是前面的，你已經修法通過了」。吳崢用比喻說明：「再去講20年前那個安全帽罰多少錢，跟現在不一樣的，已經是有新法了，就是用新的台灣前途決議文，台灣人的決定嘛」。

第二個關於民主自由，韓國瑜舉的是「為什麼搞大罷免呢？」。黃暐瀚表示，「這個部分賴清德總統倒是沒有什麼回應，但是就是投票嘛，投完以後就輸了嘛，輸慘慘，被完封」。

第三個是對美關係，黃暐瀚轉述，「賴清德總統怎麼講說對美關係？有沒有注意到我們台灣有人在講疑美論，為什麼？他說因為是對岸，對岸在散播疑美論，然後我們台灣有些人被影響被滲透了。」

第四個是兩岸和平，「就是不要打仗，賴清德總統他意思說，我沒有打仗啊，是對岸要打我們」。

針對「誰砍斷四隻腳」的問題，賴清德總統在談話中回應：「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四個角的，其實是中國並不是台灣」。

黃暐瀚觀察到，賴清德在談話中「都講中國，他也不講中共，這砍斷這四隻腳的」是中國。

黃暐瀚：藍綠路線根本分歧 國民黨看似回2008馬英九路線

黃暐瀚指出當前政治格局，「現在藍綠就是不同調」。

關於國民黨的路線，黃暐瀚分析，「藍營的做法就是兩岸和緩對談，然後走一個中國路線，但是我們堅持是中華民國，對岸也不會給我們這個含扣（討價還價），反正我就講我是中華民國，他講他的啦，不理他。但只要這樣講，就可以回到2008到2016馬前總統那個時期的兩岸和平、ECFA，然後呢可以到國際的組織去。」

黃暐瀚直言，「國民黨準備要走回2008的路線，看來是這樣，就讓民眾去選嘛」。

黃暐瀚：賴清德路線像1996李登輝 當年國民黨也反中共

對於民進黨的路線，黃暐瀚認為。「賴清德堅持就是他的路線，他路線反而跟1996年的，就是李登輝前總統有點像」。

黃暐瀚以親身經歷說明，「因為1995、1996那時候，那個時候我都已經是一個大人，已經二十幾歲了。那時候因為95、96台海飛彈危機，當時的國民黨的總統參選人李登輝副總統連戰，他們所PO出來的報紙廣告，就是告訴大家誰在迫害兩岸的穩定，誰在國際上文攻武嚇，誰要讓我們不能過和平然後自由的生活是誰？就是中共，所以要出來反中共，這是1996年國民黨的。」

針對有人質疑「那是李登輝啊，李登輝是台獨」，黃暐瀚反駁，「他當時是國民黨的總統、國民黨的主席、國民黨的總統參選人，而且還當選，所以票數也很高」。

黃暐瀚：投票是主觀認定 路線清楚交給選民選

黃暐瀚對當前政治局勢採取務實態度，「很簡單，就是各自去選擇自己要的路，今天講到這裡就是也沒有什麼好去爭辯的」。他強調，「因為你怎麼投票，不是根據客觀事實，是根據主觀認定。你認定這個事情我認同或不認同，你認定這個路線對台灣人講是活路或者是死路，所以你就會去投。」

黃暐瀚認為：「那這麼清楚的市場區隔很好啊，藍綠現在目前就是走不一樣路，然後請最後投票出來的結果大家都要接受」。

罷免失敗就是民意 黃暐瀚：民進黨要臥薪嘗膽

對於罷免立委失敗的結果，黃暐瀚表示，「罷免的結果就是失敗了，所以立法院現在其實基本上，民眾就是同意現在的立院的生態，藍白加起來多數」。他指出，「民進黨立委可能覺得說，我們被碾壓，我們被霸凌，可是就是民眾要的，那你要臥薪嘗膽，努力的到2028以後，再說服民眾投民進黨」。