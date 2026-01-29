「賴神鬥老柯」 第二回合將登場 蔡其昌將和柯建銘爭總召

民進黨團總召柯建銘爭取連任。

民進黨立院黨團改組在即，民進黨團總召柯建銘「保衛戰」再起，立法院前副院長、民進黨立委蔡其昌昨天表態將登記，雖未明確說明參選位置，但派系人士認為，蔡其昌就是要和柯建銘競爭下屆總召，背後少不了賴清德總統的意思，「賴神鬥老柯」第二回合將登場。

蔡其昌挑戰柯建銘的總召位置，被認為背後少不了賴總統的意思。

柯建銘去年發起大罷免國民黨立委，成為民進黨究責對象，賴清德總統喊出民進黨團應該改組，黨內最大派系新潮流領銜簽署「黨團幹部改組連署書」。最終柯建銘挺過了逼宮危機，在立院本會期續任總召，在野黨立委當時還恭喜「柯總召戰勝賴主席」。

廣告 廣告

民進黨立委蔡其昌（左圖）將挑戰現任總召柯建銘（右圖），被認為背後少不了賴清德總統的意思。圖／本報資料照片、記者曾原信攝影

民進黨團日前展開新會期幹部登記作業，柯建銘率先表態要選；就在登記截止日前一天，代表新潮流的蔡其昌也宣布角逐。

蔡其昌指出，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量；無論結果如何，他都尊重黨的民主機制。等來對手的柯建銘低調回應「還早，不要急，就照著程序走。」

黨內人士表示，兩強爭總召的態勢已清晰，預料不會再有其他人登記角逐，今天登記截止後有約一個月時間協調；預計二月底黨團大會決定新任黨團幹部，若協調不成恐表決。

盤點各派系在國會勢力，民進黨人士表示，泛新系有十七席，扮演賴系中樞角色，行政院長卓榮泰的民主活水屬賴系側翼，共六席；總計賴系手握廿三票，在五十一位黨籍立委中幾乎過半。

派系人士指出，黨內其他派系態度將成關鍵，雖然目前其他派系對柯建銘逼宮聲浪減弱，多在觀望，若高層一聲令下，當前與賴系結盟的正國會、湧言會、綠色友誼連線等派系，支持蔡其昌機會不小。

另有民進黨立委表示，比票數柯建銘當然勝算不高，但誰說一定會走到表決？柯建銘沒有明顯派系立場，能縱橫政壇卅年靠的就是「喬」，千萬別低估了柯建銘運籌帷幄的能力。

派系人士表示，若由蔡其昌勝出，將來民進黨團也不是蔡其昌一個人決策，而是由新潮流操盤，更精確地說是「賴總統拍板、新潮流執行」，蔡其昌僅是派系代理人角色，其他一同執行「德意志」者還包括吳思瑤與鍾佳濱等新系大將，民進黨團將進入新潮流集體領導時代，避免「被一人拉著全黨走上大罷免」的事件重蹈覆轍。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋