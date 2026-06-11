「都是任天堂的錯！」國外73歲阿嬤看完發表會秒買Switch 2，只為1款遊戲新作

在最近各大遊戲廠商連發接力舉辦的線上遊戲發表會中，任天堂也不落人後，日前舉辦了最新一次的線上發表會「Nintendo Direct」，並且也帶來了《薩爾達傳說：時之笛》、《異度神劍》等大作 IP 的最新消息。其中《異度神劍》直接公布新作《異度神劍 Genesis》的消息也讓許多粉絲非常激動，甚至就讓一位已經 73 歲的紐西蘭老奶奶等不及了，直接買一台全新的 Nintendo Switch 2 主機。

日系RPG大作在發表會公開新遊戲（圖源：異度神劍）

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這位 73 歲的紐西蘭老奶奶 Britta Food4Dogs 其實是一位遊戲 Youtuber，平常會拍遊戲開箱影片，也會談自己玩遊戲的心得、開實況與粉絲們互動，從 PS Vita 與 PS3 時期就開始玩遊戲了，後來也入手 Nintendo Switch、Xbox Seires S、PS4 Pro 與 PS5 Slim 等新主機，可說是非常資深的玩家。

綜合外媒報導，Britta Food4Dogs 其實也非常喜歡《異度神劍》系列，甚至早從 Wii U 時代的《異度神劍X》就開始玩，也曾感嘆「《異度神劍X》怎麼不移植到 Switch 上！」不過，在日前的任天堂線上發表會中，《異度神劍》系列直接帶來兩款新作：《異度神劍》初代終極版推出 Switch 2 版本與《異度神劍 Genesis》的消息除了讓全球《異度神劍》粉絲都非常期待外，似乎也鼓舞了 Britta Food4Dogs。

在看完線上發表會後，日前 Britta Food4Dogs 馬上就衝到了紐西蘭當地的商店，直接買了一台 Nintendo Switch 2 新主機，並且也開心的 PO 上網表示，「要怪 Nintendo Direct 啦！」，而她也透露，自己新主機的第一款遊戲就是她非常喜歡的《異度神劍X》移植版：「我還在考慮要不要買升級包！」

Britta Food4Dogs 也分享，這次下定決心買新主機的另一個原因是紐西蘭當地的 Nintendo Switch 2 供貨情況並不太穩定，因此才先入手。而許多網友也紛紛稱讚，「阿嬤真可愛」、「阿嬤比你強.jpg」，認為這麼年長了還能保有玩遊戲的熱情，真的是好事一件。