「錄影打包便當」憶曹西平節儉習慣 許效舜嘆：好捨不得…佩甄哭紅眼

曹西平猝逝，許效舜(左)與佩甄(右)都前往弔唁。翻攝本人臉書



資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，畫下66歲人生句點。曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，也委託冬瓜行旅處理相關禮儀後事，靈堂開放第二天，藝人佩甄、許效舜都前來弔唁，許效舜回憶曹西平「錄影時都會打包便當」，更大嘆「好捨不得」。

藝人佩甄，今天前往曹西平靈堂弔唁，待了將近1小時，離開時紅著雙眼，她說：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性就是不喜歡打擾別人，連離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，很想念他，希望他在天上一切都好」。她坦言，兩人近年比較少聯絡，但她一直都有在關心曹西平的動態，希望曹西平能一路好走。

藝人許效舜今天也前往曹西平靈堂弔唁，他回憶曹西平生前的節省習慣，「他會說他自己一個人住，這包面紙沒有人要吼，那我帶走，這個便當我很喜歡沒有吃完，他是個非常節儉，很惜物的一個人，我們要跟他學習的地方很多」。

許效舜更讚嘆，曹西平在他的學生時代，就是很厲害的唱跳歌手，他忍不住哽咽：「他是個有很多能量的人，好捨不得他，覺得這一年太突然了，其實藝人滿辛苦的，用他一輩子最棒的舞姿、最好的身段呈現在舞台上，呈現完了，就走了」。

另外，曹西平告別式暨追思會，將於2026年1月27日舉行，地點在台北市懷愛館景明廳，上午10點開放進場，10點30分正式舉行追思會。

