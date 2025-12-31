「長輩見面就問薪資」他陷苦惱：成為閒聊話題 過來人曝經驗談

農曆年將至，親朋好友相聚時，難免會聊到薪資等問題，對此有網友分享，有次被問到薪水自己誠實回答後，往後每次見面都會被問一連串的問題，讓原PO坦言有壓力，忍不住好奇其他網友的應對方法。

有網友在論壇Dcard發文，表示家中長輩一直無法理解自己為何要換一份需要輪班的工作，當時原PO解釋是因為薪資考量，對方進一步詢問實際薪資時，原PO也以實相告，沒想到至此之後，每次見面都會被問一連串薪資相關的問題，包括「這個月有沒有領十萬？」、「啊怎麼會只有這樣？」、「獎金呢？一年發幾次？一次多少？」讓原PO不堪其擾，坦言感到壓力。

廣告 廣告

原PO透露，後來發現薪水成了長輩和鄰居聊天的題材後，開始下意識想逃避見面，沒想到長輩竟因此找原PO父母抱怨，讓原PO十分煩惱，坦言不想傷感情，但也不知道如何委婉拒聊相關話題，忍不住好奇其他網友的應對方法。

有網友表示「你說還是不說，說真的還是說假的，其實沒那麼重要，重要的是你看到他的表現了，你還要不要跟這個親戚來往？反正我是不會」、「我覺得問薪水很失禮…除非有人想跟我談轉職之類的，連我老公薪水我也沒在問」、「問薪水很沒禮貌，沒必要透露，問的人都是好奇心，不是關心，很多人都是以關心之名侵犯隱私，干他們什麼事...」

也有網友分享「我都回：『秘密～你猜呀～』然後就笑笑的沒說話」、「以前不懂事，把那些話放在心裡，結果內耗自己。現在回想隨便回回，反正他們也是隨便聽聽！認真就輸了！」、「看對方是真的為你擔心才問，還是只是為了冷嘲熱諷，不用每次都太認真的回覆，不想回就開玩笑帶過就好啦」。

撰稿：吳怡萱





