「關稅談判讓傳產暫時鬆口氣！」陳鳳馨示警短多長空：護國神山恐被川公移走
媒體人陳鳳馨提到，關稅談判結果短期確實有利傳產，但論長期，則恐會造成「川公移神山」的結局。圖為美國總統川普。（資料照，美聯社）
行政院副院長鄭麗君16日召開記者會說明與美關稅談判成果，其中包含「對等關稅調降至15%，且不疊加最惠國（MFN）」、「取得美國232條款關稅優惠，並涵蓋半導體及其衍生品的最優惠待遇」。對此，媒體人陳鳳馨在《中天新聞》節目分析，整體協議對台灣而言「短多、長空」，後續發展須密切觀察。
陳鳳馨表示，若以3年內的時間尺度觀察，關稅談判結果確實讓台灣多數傳統產業「暫時鬆了一口氣」。她指出，工具機、紡織、石化、腳踏車與鞋類等傳統產業，長期承受高關稅與匯率因素夾擊，導致台灣產品在國際市場上競爭力大幅下降，「被日本、韓國打得真的是趴到底，他們真的是非常非常的辛苦。」這些產業過去曾占台灣出口產值約7成，如今已萎縮至不到3成，但其就業人口占比卻高於5成，形成台灣經濟結構「冰火兩重天」的現象。另一方面，半導體與AI產業因享有「零關稅」而表現亮眼，傳統產業卻苦撐經營。此次關稅條件改善，至少讓傳統產業重新站在較公平的起跑點。
不過，陳鳳馨強調，真正需要高度警惕的並非關稅，而是台灣承諾共計5000億美元的對美投資。她分析，該項投資的核心仍是台積電在美國布局的擴張，包括約12座工廠，其中晶圓廠9至10座、先進封裝廠2至3座，並另設研發中心。然而，從美國官方近期發言來看，如此規模恐怕還不夠。
陳鳳馨指出，美國已清楚掌握先進封裝技術為半導體供應鏈中的關鍵環節，「他們知道那是一個卡點，他們要去解決它。」她說明，美國近來力推「科學園區模式」，意在將整體供應鏈在地化。長期而言，不排除導向「美國先進製程占比達4成、台灣降至6成以下」的局面。她質疑，屆時「護國神山的主峰」是否能如行政院長卓榮泰所言「留在台灣」，仍有待商榷。
陳鳳馨點出台美投資協議潛在風險
陳鳳馨提醒，協議一旦簽署，即便未來美國總統更替，其效力將維持，「因為你簽了白紙黑字，它就變成你永遠的緊箍咒。」她強調，目前外界尚未得知5000億美元投資的具體實現年限，倘若被要求在4、5年內完成，對台灣企業資金調度、產業布局，以及匯率都將構成巨大壓力。
陳鳳馨最後，近期新台幣轉弱，與日圓、韓元同步走低，部分原因正是市場預期龐大資金將流向美國。她坦言，談判結果短期內確實有利於傳統產業，「所以我會把它視為一個『短多』」，但論長期，則恐會造成「川公移神山」的結局。
