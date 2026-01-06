「雙柯會」為那樁呢？

圖片來源：中央社

新年開工首日，民眾黨前主席柯文哲就前往立法院拜會朝野黨團，還特別到柯建銘總召個人辦公室與其短暫會面，表明是為了陳昭姿立委的人工生殖法修正案而來，他表示「因為立法院的法案要過，一定要老柯同意，就是要柯總召幫忙嘛」，柯建銘總召隨即表示，人工生殖法行政院有版本，「我們有我們的立場，但是今天比較重要的是總預算的問題，這點要拜託。」柯文哲也隨即回應「好，這個要處理了。」重要的是，在雙方對談及回應媒體有關總預算爭議問題時，柯文哲特別強調，柯建銘是當事人，他一定有辦法處理，「柯建銘什麼事情都可以搞定。」一旁的柯建銘也附和表示「有你這句話，我有信心。」

事實上，這場高來高去與各取所需的「雙柯會」，可以說是「弦外有音」的政治溝通，更也是兩位各處政治谷底政壇關鍵人物的「翻身復活」政治挑戰，其政治指向都繫諸於賴清德總統的政治判斷與決定，而陳昭姿立委的「代理孕母」相關爭議的人工生殖法案與柯建銘的總預算案問題，則是「草船借箭」的政治橋樑，這正是民進黨與民眾黨能否突破政治困境與僵局的「綠白和」關鍵所在？能否開啟政治和解的第一步？倘若真的揭開序曲，未來的政局解套、重大人事案的合作及柯文哲、黃國昌的可能官司問題，就是關鍵中的關鍵，也就意味著僅有三成勝算概率的「綠白和或合」有沒有機會達成的政治變局了！

其實，政治內行人都相當地清楚，「藍白合」早已正在進行當中，因為他們共同的敵人就是賴清德總統與民進黨，在利害與共的政治關係上，原本就最有機會達成，概率上有七成的勝算。畢竟，賴清德總統個人的偏執與自以為是政治性格上，間接促成了這樣的政治機會與空間，再配合民進黨內深綠及側翼的支持群體與基層人物，痛惡柯文哲所作所為及狂妄囂張、口不擇言的從政風格，原本就非常反對與民眾黨的可能合作，更加難以接受「與敵人共枕」或「與狼共舞」的政治權謀運作。

然而，也正因為如此，台灣走過了近兩年來的政治黑暗期，在朝小野大的立法院受困於少數執政的政治困境，藍白合作的各種「國會多數暴力」法案一一通過，國會擴權法案、憲訴法、公投法、財劃法、停砍公教年金法案……等等，又阻擋中央政府總預算與國防特別預算的審查或付委，甚至就連大法官、NCC與公共電視台董監事等人事審查通過都橫加阻攔，讓政府的重大政策與施政卡關難行，國家發展陷入失控、失序甚至空轉停擺的結果，如今又因為立法院通過民眾黨立院黨團提案發動彈劾賴清德總統的程序，將有5個月的朝野惡鬥期隨時上演彷如大罷免操作的泥巴戰黑暗時刻登場，而去年底中共圍台軍演的政治認知戰或準戰爭狀況又時時刻刻擾亂台灣民心與心防，台灣的內憂外患政治危機的確已經到了迫在眉睫的境地，難道我們的三大黨還能夠不反躬自省，再這樣亂下去，台灣不會走向敗亡的結果嗎？難道我們的國家領導人賴清德總統還願意繼續看到這樣的內部民粹圖騰對撞政治危機還要惡化下去嗎？是否該蒼生為念、大局為重，為台灣兩千三百多萬人民的生存福祉想想辦法呢？

政治始終來自於人性，但也同時就是妥協的產物！賴總統與三大政黨難道就沒有各退一步的政治妥協空間嗎？中選會正副主委與委員的補提名人事，相當尊重在野黨的政治推薦名單與需求，縱使他們這些人都是獨立行使職權的超黨派人士，那麼大法官與NCC委員的提名人事安排是否也該援例辦理呢？這都是朝野和諧與合作的政治指標及風向球，也是賴總統該展現政治善意與用人格局的治國領導能力，包括陳昭姿立委奮鬥了那麼多年的「代理孕母」合法化有關的人工生殖法案修法內容，原本就是行政怠惰造成今天這個局面，代孕制度不該是贊成或反對的問題，而是如何制定完善管理配套和企業規範的問題，為什麼行政院所提出的修正版本還是加以排除在外的「閹割版」呢？為什麼賴總統不願意就他所承諾過的「開放代理孕母」之事，有所轉圜處理的政治協調空間呢？難道以此來為「綠白和」政治解套布局，來換取國家重大施政的順利推動，甚至總預算通過等等的作為？還要那麼的瞻前顧後、猶豫不決嗎？

總之，政治原本就是由小看大，見微知著！轉念一想，又有何不能有彈性處理的因應之道呢？很多的事，很多的人，由於太過偏執或執拗，導致看不到或找不著政治解套的方法。賴清德或者柯文哲本身都有自己難以跨越的性格門檻難以突破，這是客觀的政治現實環境，但有些人願意挺身出面來協助他們突破其盲點，找到該有的出路，那麼為什麼就不能順勢搭橋鋪路，躍過險境，來擁抱蒼生呢？政治理想或願景原本就不會是一步可成的，而是要顧及現實環境的逐步積累，才能看到政治曙光與勝利果實，難道就不能各退一步，海闊天空嗎？

【作者 陳淞山／美麗島電子報專欄作家】