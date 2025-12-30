「雨刷」蔡政宜涉指揮跨國洗錢達225億元起訴求刑10年 移審後3000萬交保
無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉與妻子唐姓女子指揮跨國洗錢，在台灣、馬來西亞等地成立洗錢水房，4年洗錢金額達新台幣225億元，涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，橋檢日前起訴集團幹部等5人，18日再起訴蔡政宜等2人，求刑10年。橋頭地院今天裁定3000萬交保，限制住居、電子監控。
橋頭地方法院今天下午表示，「雨刷」蔡政宜今天移審後，法官諭知3000萬元交保，限制住居、限制出境、出海、電子監控。
檢警調查，「雨刷」蔡政宜自民國109年起涉成立跨境賭博網站代收代付洗錢水房，並與妻子唐姓女子共同指揮水房成員，在台灣、馬來西亞、越南等地成立據點，並使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務。其中位於高雄洗錢水房據點就有7處。
蔡政宜夫婦涉指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，並指揮水房客服人員，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，處理賭客出金、入金、層轉賭資等賭博相關金流，以掩飾賭博網站非法犯罪所得來源、去向，達到隱匿金流來源；初估自109年起至被查獲為止，經手金流達225億多元，從中不法所得達1億9987萬元。
檢警專案小組搜索拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，訊後聲押獲准。經層層溯源，發現蔡政宜才是幕後黑手，今年8月31日於桃園機場將蔡政宜拘提到案，並前往嘉義、高雄等處執行搜索及扣押相關證物，其中包括蔡政宜夫婦的愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支、價值1億7441萬5879元不動產及現金。
檢方偵結後，日前已先起訴集團主要幹部5人，另對逃亡越南的唐女等7人發布通緝，12月18日再將集團首腦蔡政宜等2人追加起訴，並建請量處蔡政宜10年有期徒刑，以資懲儆。
