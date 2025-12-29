「雨刷」蔡政宜涉指揮跨國洗錢達225億元 橋檢起訴求刑10年

無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜涉與妻子唐姓女子指揮跨國洗錢，在台灣、馬來西亞等地成立洗錢水房，4年洗錢金額達新台幣225億元，涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，橋檢日前起訴集團幹部等5人，18日再起訴蔡政宜等2人，求刑10年。

無黨籍嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜（左）涉與妻子唐姓女子指揮跨國洗錢，4年洗錢金額達新台幣225億元，遭橋檢起訴，求刑10年。（中央社資料照）

橋頭地檢署今天上午說明，蔡政宜涉犯組織犯罪防制條例，發起、操縱、指揮犯罪組織、招募他人加入犯罪組織，以及修正後洗錢防制法加重一般洗錢、特殊洗錢、收集帳戶、圖利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌，依法提起公訴。

檢方審酌，蔡政宜前因職棒假球簽賭案，經台灣高等法院判決有期徒刑3年8月刑期，出監後雖擔任嘉義縣議員卻全未反省，因恐議員身分遭查獲犯罪受影響，或未來無從再參選從政，為牟取暴利，便試圖以議員身分作為不法犯行保護傘，改居於幕後操控角色。

檢方痛批，蔡政宜透過其配偶在檯面上指揮此案洗錢集團成員，仍可坐享犯罪所得及議員政治地位，犯後又一再推稱對洗錢集團全不知情，態度難認良善。蔡政宜夫婦招募不思以正途賺取金錢的年輕成員，成為各類犯罪集團孳生茁壯溫床，破壞國際金融交易秩序至鉅，影響台灣國際洗錢評鑑成效與國際處境，進而損及國家整體經濟和國際地位，嚴重打擊整體國民權益，據此建請量處10年有期徒刑，以資懲儆。

檢警調查，「雨刷」蔡政宜自民國109年起涉成立跨境賭博網站代收代付的洗錢水房，與妻子唐姓女子共同指揮水房成員，在台灣、馬來西亞、越南等地成立據點，使用人頭帳戶及電腦程式，為泰國不詳賭博網站從事賭博金流代收代付事務。其中位於高雄洗錢水房據點就有7處。

蔡政宜夫婦涉指示幹部取得大量泰國金融機構人頭帳戶，並指揮水房客服人員，依賭博網站需求，在水房操作洗錢集團綁定泰國人頭帳戶手機，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，處理賭客出金、入金、層轉賭資等賭博相關金流，掩飾賭博網站非法犯罪所得來源、去向，隱匿金流來源；初估自109年起至被查獲為止，經手金流達225億多元，從中不法所得達1億9987萬元。

檢警專案小組搜索拘提蕭姓、李姓等數名被告到庭，訊後聲押獲准。經層層溯源，發現蔡政宜才是幕後黑手，今年8月31日於桃園機場將蔡政宜拘提到案，並前往嘉義、高雄等處執行搜索及扣押相關證物，其中包括蔡政宜夫婦的愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支、價值1億7441萬5879元不動產及現金。

檢方偵結後，日前已起訴集團主要幹部5人，另對逃亡越南的唐女等7人發布通緝，12月18日再將集團首腦蔡政宜等2人追加起訴，全案預計將於明天移審。